Murió el actor que interpretó a Paulie, el cuñado de Rocky Balboa en la exitosa saga

Si bien el fallecimiento de Gerald Tommaso DeLouise, su nombre real, ocurrió el pasado 8 de octubre, la propia hija del artista, Anne Morea Steingieser, fue quien confirmó la noticia recién ahora al diario The New York Times, pero sin revelar los motivos.

Young se hizo conocido en la franquicia Rocky luego de interpretar al mejor amigo y cuñado del Rocky Balboa, caracterizado por Sylvester Stallone, rol que lo llevó a estar nominado al Oscar como mejor actor de reparto en 1976.

En la histórica saga Paulie trabajaba en un frigorífico y era amigo de Rocky, que siempre le pedía que le presente a su hermana Adrian, interpretada por Talía Shire.

Quién fue Burt Young

Además de actuar de las seis entregas de Rocky, Burt Young también participó en Chinatown, El jugador, Érase una vez en América, y Transamerica (2005), entre otras.

Nacido en Queens, Nueva York, Young tuvo padres de ascendencia italiana. En un artículo periodístico de 1978, la revista People señaló que el actor “era misterioso” en relación a muchos detalles de su pasado, incluido el apellido original de su familia.

Medios extranjeros, afirmaron que Young trabajó hasta sus últimos días y aparecerá en cuatro películas actualmente en fase de posproducción.

Young también se dedicó al boxeo semiprofesionalmente mientras estaba en el ejército, donde contó que ganó “32 de 34 peleas”. Cuando salió de los marines entrenó con Cus D’Amato, más tarde preparador de Mike Tyson.

Su mayor salario por una pelea fue de 400 dólares. Años más tarde, pelearía contra Muhammad Ali en una exhibición benéfica y se harían amigos. Mientras trabajaba como limpiador de alfombras, vendedor e instalador, comenzó a estudiar en el Actors Studio con Lee Strasberg, quien sería su mentor.

Su primera actuación como actor se produjo a los 28 años en una obra de teatro, y sus dos primeras películas fueron historias sobre el crimen en la ciudad de Nueva York: The Gang That Couldn’t Shoot Straight (1971), de una novela de Jimmy Breslin, y Across 110th Street ( 1972).