Cuál es la pareja de príncipes que anunció su separación tras 25 años de matrimonio Más allá del costado personal, la separación también genera expectativas en torno a cómo se reorganizarán sus roles públicos y qué lugar ocuparán de ahora en más. + Seguir en







Conocé los motivos detrás de este sorprendente divorcio

Bernhard y Annette anunciaron su divorcio tras 25 años de matrimonio mediante un comunicado oficial.

La decisión fue tomada de mutuo acuerdo y aseguraron que seguirán criando juntos a sus tres hijos.

El príncipe Bernardo es primo del rey Willem-Alexander y pertenece a la familia real neerlandesa.

La pareja se casó en 2000 y tiene tres hijos que no cuentan con títulos reales. La realeza europea volvió a quedar en el centro de la escena tras un anuncio que sorprendió a muchos y rápidamente recorrió los principales portales del mundo. Una pareja de príncipes con una extensa historia en común decidió poner fin a su matrimonio luego de más de dos décadas juntos, un dato que no pasó desapercibido tanto para los seguidores de las casas reales como para quienes siguen de cerca la actualidad internacional.

El comunicado oficial, difundido en las últimas horas, abrió una serie de interrogantes sobre cómo se dio la decisión y qué implicancias tendrá dentro de la familia real de los Países Bajos. A lo largo de los años, ambos habían construido una imagen de estabilidad y bajo perfil, alejados de los grandes escándalos mediáticos, lo que hace que la noticia tenga un impacto aún mayor.

Qué pareja de la realeza se separó después de 25 años de casados Bernardo y Annette de Orange-Nassau La familia real de los Países Bajos informó oficialmente la noticia a través de un comunicado publicado en su sitio web el viernes 23 de enero. Allí, la pareja expresó que, tras 25 años de matrimonio, tomó la decisión de separarse de común acuerdo y en buenos términos, destacando que seguirán ocupándose juntos de la crianza de sus tres hijos.

También remarcaron que, pese a la decisión, se trata de un momento difícil y pidieron respeto y comprensión por su intimidad. El texto estuvo firmado como “Bernhard van Oranje y Annette Sekrève”, usando el apellido de soltera de ella.

El príncipe Bernardo es hijo de la princesa Margriet, nieto de la reina Juliana, y por ese lazo familiar es primo del actual rey Willem-Alexander. En abril de 2025, ambos habían sido vistos juntos durante los festejos del Día del Rey en Doetinchem, donde incluso posaron sonrientes para una foto.