Morena Beltrán despidió el 2023 con una microbikini amarilla estampada ideal para el verano

La bombacha colaless, de diseño diminuto, se ajusta con tiras a los costados, complementando el look playero. Además, la influencer optó por un estilo natural y relajado, luciendo su pelo recogido en una cola de caballo.

La publicación de Morena Beltrán en Instagram no pasó desapercibida para sus miles de seguidores, quienes rápidamente llenaron la publicación de "me gusta" y comentarios en donde elogiaron su look. Esta interacción demuestra no solo el cariño y el apoyo que recibe de sus fans, sino también su influencia como una figura pública en las redes sociales.

Nati Jota disfruta de la playa en sus vacaciones con una microbikini estampada que es furor

Nati Jota sorprendió a sus fans vistiendo una microbikini desde la playa. En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores, la periodista suele compartir sus outfits favoritos, mostrando lo atenta que está a las tendencias actuales. Recientemente, la influencer posó con un traje de baño de diseño llamativo y moderno.

En la imagen, tomada a orillas del mar, la panelista posó con un traje de baño de dos piezas en color negro adornado con estampados de rosas rojas y relámpagos amarillos. El corpiño, de corte rectangular, incluye una abertura cut out que le añade un toque de originalidad, mientras que la bombacha colaless y de tiro alto complementa a la perfección el conjunto. Para resaltar aún más su look de playa, eligió un par de lentes de sol rectangulares con vidrios semitransparentes amarronados y marco a juego, un accesorio ideal para un día soleado.

Aprovechando la ocasión, Nati Jota también compartió un mensaje con sus seguidores en el pie de foto de su publicación. “Holis. En familia aunque no se note en la foto. Besos a todos, tengan linda Nochebuena y Navidad”, escribió la conductora, acompañando sus palabras con un emoji de corazón naranja. El posteo sumó miles de “me gusta” y comentarios. Sus fans elogiaron sus palabras y su look, confirmando una vez más su influencia en las redes sociales.