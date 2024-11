Mora Godoy en "¿Sos o te haces?": "El tango es mi forma de vida"

A los 12 se mudó con sus abuelos, que vivían muy cerca del Teatro Colón, y comenzó allí su carrera. Su padre es oriundo de Paraguay, es contador y su madre, de La Plata, es periodista. Al terminar sus estudios en el Colón, encontró su primer "paredón", ya que "tenes que esperar mil años que se jubile alguien del colon para poder entrar al ballet".

Esta situación la deprimió pero no se dio por vencida, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), también Jazz y Tango. "Me enamoro de un género que es nuestro, me siento recontra argentina, me considero Argentina desde siempre", aseguró.

"Entré en una compañía de jazz, después empecé a estudiar tango y me vio Miguel Ángel Soto, en 15 días estaba estrenando en Londres con la compañía, ahí no paré más en el tango", explicó Mora por lo que su vida cambió a raíz de sentir la necesidad de mostrar su arte.

A lo largo de su carrera produjo cientos de espectáculos: "Invierto en mi país, invertí en obras que se exportaron de Argentina al mundo, no compro desde afuera porque es mejor". Además, expresó que la Argentina es uno de los países del mundo que tienen mucha cultura.

"Tenemos una sociedad culta que no se deja avasallar, que no permite que la cultura se muera y se caiga, hay mucho teatro off, comercial", añadió. Gracias al espectáculo llamado Tangeras pudo visitar Shangai, China al menos 17 veces.

Durante la Cumbre del G20, que se celebró en Buenos Aires, Mora tuvo la oportunidad de sacar a bailar tango al presidente de Estados Unidos, en ese momento, Barack Obama. En cuanto a su vida personal, la bailarina está orgullosa de su hija Bianca, que tiene 17 años: "Es el amor de mi vida, somos muy compañeras, muy compinches muy de charlar todo".