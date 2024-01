Mónica Ayos se lució con una microbikini estampada desde Miami ideal para el verano

La actriz sorprendió con un traje de baño con estampados llamativos. Este look representa las actuales tendencias en la moda veraniega.

La actriz recurrió al estampado, un look que nunca pasa de moda.

La actriz llamó la atención en las playas de Miami, lugar que eligió para relajarse y disfrutar del sol y el mar. Conocida por marcar tendencia, sorprendió a sus seguidores con una microbikini estampada perfecta para el verano. El diseño del traje de baño incluyó un corpiño triangular con tiras para anudar detrás del cuello y una bombacha colaless cavada. De esta manera, demostró su gusto y su habilidad para seleccionar looks que se destacan.

En la publicación, se pudo ver que Mónica Ayos optó por un look natural, luciendo su pelo suelto con ondas y eligiendo no llevar maquillaje. La publicación en Instagram fue un éxito, recibiendo miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su estilo y su elección de traje de baño. La actriz sigue demostrando que es una fanática de las microbikinis y reafirmó su capacidad de marcar tendencia.

Lali Espósito recibió el 2024 con amigos y una microbikini underboob tendencia de la moda

Lali Espósito arrancó el 2024 disfrutando de unas vacaciones en el sur vistiendo una microbikini que marca tendencia y rodeada de amigos como Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. La cantante y actriz eligió este paisaje para relajarse y recibir el nuevo año. En las redes sociales, la artista mostró su gusto por la moda compartiendo imágenes de sus días de descanso y diversión, luego de un 2023 con muchos éxitos en la música.

En su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos luciendo una microbikini azul durante un día soleado junto al lago. El conjunto de dos piezas contó con un corpiño con un molde propio de la tendencia underboob, un traje de baño que se instala con más fuerza día a día entre las famosas. También usó una bombacha colaless de tiro bajo y unos anteojos de sol con marcos turquesa. Con las montañas de fondo y a orillas de una costa, se mostró relajada y disfrutando el paisaje.

La publicación, que incluía varias imágenes de sus vacaciones, sorprendió a más de 12 millones de sus seguidores, superando rápidamente los 400.000 "me gusta". La sección de comentarios se llenó de elogios y admiración por parte de sus fans y de otras famosas como Sol Pérez, Stefi Roitman, Cande Vetrano y Morena Beltran. Además, Lali también compartió otros momentos del viaje en sus historias, incluyendo una foto de ella recostada con un libro, acompañada de un perro. Sus compañeros en esta experiencia también dieron a conocer detalles de su encuentro, etiquetándola en las publicaciones que luego ella volvió a compartir.

Lali cerró un año de grandes logros, incluyendo su hito como la primera mujer en llenar el estadio de Vélez Sarsfield y su participación en un histórico festival de mujeres en el Hipódromo de Palermo, además del lanzamiento de su nuevo disco "Lali". En sus palabras, expresó entusiasmo por el 2024, deseando a todos pasión y felicidad, mientras se prepara para seguir trabajando con su música y actuación.