Moda taparrabos: Florencia Peña mostró todos los colores del modelo más usado de microbikini

La actriz eligió varios modelos de trajes de baño a lo largo de sus vacaciones y marcó tendencia con todos sus looks.

Del naranja al barbiecore, todos sus looks que llamaron la atención de sus fans.

Florencia Peña deslumbró en Villa Carlos Paz con su elección de microbikini, consolidándose una vez más como ícono de moda y tendencia en trajes de baño . Durante su estancia en esta ciudad, donde protagoniza el musical "Mamma Mia", la actriz no solo ha cautivado al público con su talento en el escenario, sino también con su estilo en la playa.

Florencia Peña lució un look ideal para disfrutar de la pileta

Lo distintivo de este look son las arandelas metálicas plateadas de variados tamaños que adornan ambas piezas, agregando un toque de tendencia al outfit. Para completar su look, optó por una túnica verde manzana con detalles de broderie, aros a juego de tamaño XXL, sandalias con tachas color suela, un peinado recogido en cola de caballo y un maquillaje en tonos neutros que resaltó su mirada.

Florencia Peña microbikini arandelas Instagram

En otra foto, Florencia Peña lució una microbikini rosa, propia de la tendencia Barbiecore. Este conjunto contó con un corpiño triangular con tiras entrecruzadas y una bombacha colaless. Sobre un yate, recostada sobre una reposera, se mostró también con un rodete en el pelo y una botella de agua en una de sus manos.

Florencia Peña microbikini rosa Instagram

Por último, uno de sus últimos posteos la encontró vistiendo un corpiño estilo top y una bombacha tipo taparrabos ultra XS de tiras anudadas. Con un lago de Villa Carlos Paz de fondo, completó su look con unos anteojos de sol, uno de sus accesorios favoritos para acompañar sus outfits.

Florencia Peña microbikini Instagram

La publicación de Florencia Peña en redes sociales generó una ola de reacciones positivas, acumulando miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. Sus fans elogiaron cada uno de sus looks y confirmaron su lugar como una de las influencers con mayor capacidad de instalar tendencias.

Zaira Nara mostró la microbikini tejida y multicolor que hace lucir cualquier bronceado de verano

Zaira Nara lució una microbikini tejida multicolor y marcó tendencia. La modelo deslumbró en redes sociales al compartir una foto en la que vistió una de las prendas del momento. Ademas, posó relajada sobre una cama y dejó ver su bronceado. Con una cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, sorprendió a sus seguidores mostrando siempre que está a la vanguardia.

En esta ocasión, la modelo se mostró con un traje de baño de estilo multicolor, compuesto por un top de corte triangular y una parte inferior tipo colaless de corte alto, ambos confeccionados en un tejido colorido que resalta por su diseño único y contemporáneo. Este conjunto no solo subraya su sentido de la moda, sino que también establece una tendencia clara para la temporada.

Zaira Nara microbikini multicolor Instagram

Para realzar aún más su estilo, la modelo optó por llevar el pelo suelto, adornado con ondas suaves que le aportaron un toque de naturalidad y frescura. En cuanto al maquillaje, eligió un delineador negro para resaltar sus ojos y un lápiz labial en tono nude, complementando perfectamente su look de manera sutil e impactante.

Zaira Nara microbikini multicolor Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus seguidores. Zaira Nara no solo comparte sus outfits sino que también impone moda. Así, demostró su habilidad para crear combinaciones de estilo resuenan a sus fans. Su carisma la convierten en una verdadera influencer en el mundo fashionista, siempre un paso adelante en las tendencias y capturando reacciones en cada publicación.