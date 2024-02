Florencia Peña mostró la microbikini con arandelas y un color llamativo que es ideal para la pileta

Lo distintivo de este look son las arandelas metálicas plateadas de variados tamaños que adornan ambas piezas, agregando un toque de tendencia al outfit. Para completar su look, optó por una túnica verde manzana con detalles de broderie, aros a juego de tamaño XXL, sandalias con tachas color suela, un peinado recogido en cola de caballo y un maquillaje en tonos neutros que resaltó su mirada.

Florencia Peña microbikini arandelas Instagram

La publicación en redes sociales generó una ola de reacciones positivas, con los seguidores de Florencia Peña llenando su perfil de 'Me gusta' y comentarios con elogios. "Me estaba por poner profunda... pero es domingo. Menos, menos...", escribió la actriz en el posteo, expresando un mensaje con su humor característico. Nuevamente, destacó su habilidad para conectar y entretener a sus fans a través de su personalidad y su estilo.

Desde Punta del Este, Floppy Tesouro mostró la moda de la microbikini off white combinada con un vestido crochet

Floppy Tesouro sorprendió en sus redes sociales al lucir una microbikini en tono blanco y un conjunto de crochet a juego. De esta manera, llamó la atención con un estilo que marca tendencia en el verano desde las costas de Punta del Este. La modelo, conocida por su fanatismo por la moda, continúa impresionando a sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram con su estilo. De paseo por esta famosa playa, demostró por qué es una de las referentes fashionistas del país.

En uno de sus últimos posteos en Instagram, la influencer optó por un look playero que vistió con elegancia. Destacó por su diseño minimalista con un top triangular, complementado perfectamente con un conjunto de crochet del mismo color. Además, incluyó un crop top de mangas largas acampanadas y una minifalda, demostrando su habilidad para mezclar texturas y estilos.

floppy tesouro microbikini blanca tejida Instagram

Los accesorios no quedaron atrás, ya que completó su look con un par de lentes de sol rectangulares con marco off white y vidrio total black superopaco. Esto le permitió aportar un toque de glamour a su outfit de playa.

La publicación de Floppy Tesouro rápidamente se convirtió en tendencia, acumulando cerca de 90 mil "Me gusta" y una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su estilo. Además, escribió en el posteo: "Desconectar para reconectar". De esta manera, compartió un momento de relajación recostada en un parador de la playa mientras marcó tendencia con su look y confirmó su influencia en el mundo de la moda.