Mirtha Legrand subastó una camiseta firmada por Lionel Messi: todos los detalles

La subasta comenzó con una base de 500 mil pesos, con el objetivo de adquirir nuevas maquinarias para el hospital, y la mayoría de los presentes ofertaron aunque al final se la llevó el empresario Luis Emilio Terry Artus, un marplatense, titular del conglomerado farmacéutico Norgreen S.A.

Mirtha se mostró contenta con la suma recaudada en el evento del domingo en la Sala Real del Hotel Costa Galana, donde participaron figuras políticas como el intendente marplatense Guillermo Montengro y el artista Nito Artaza.

La camiseta firmada por Messi que cedió la mamá del capitán argentino Redes Sociales

El empresario marplatense se llevó la remera que uso Messi en el Mundial Redes Sociales

La camiseta que se consiguió gracias a Celia, la madre de Messi

Mirtha Legrand relató cómo logró tener la camiseta firmada por Lionel Messi y aclaró que la consiguió gracias a Celia, la madre del capitán de la Selección.

"Se nos ocurrió con Claudia (Alvarez Argüelles), del Hotel Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta. Hablé con Celia. Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba", contó.

La longeva contó que la mamá del Diez la llamó y en ese momento decidieron qué hacer con la casaca: "Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo".