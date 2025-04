Mirtha Legrand se lamentó por la muerte del papa Francisco con una conmovedora despedida

Al no darse la visita del Santo Pontífice a Argentina, nunca hubo un encuentro con Mirtha Legrand y es por eso que no hay imágenes de ellos dos juntos. De igual manera, la conductora de eltrece tampoco viajó a Italia por un tema de edad y estos dos íconos nacionales no pudieron compartir la misma habitación en ningún momento.

Rápidamente, los internautas hicieron referencia a la edad de Mirtha Legrand y señalaron que ha visto 8 papas diferentes a lo largo de su vida. Pero eso no fue lo único, sino que también vio pasar 34 presidentes argentinos, 22 mundiales de fútbol y hasta 5 reyes del Reino Unido, siendo esto último lo más llamativo por los 70 años en el cargo de Isabel II.

Famosos argentinos despiden al papa Francisco: de Lali Espósito a Marcelo Tinelli

La muerte del papa Francisco a sus 88 años generó conmoción mundial y la lupa quedó puesta en la despedida de los famosos argentinos, quienes no tardaron en expresarse en sus respectivas redes sociales luego de conocer la triste noticia.