El legado disruptivo del papa Francisco: los principales momentos de su papado

"Quiero lío en las diócesis, quiero que se salgan afuera, que la Iglesia salga a la calle" , abogó Francisco en una llamado a la juventud, a los cuales además le pidió "tener coraje y ser valientes para cambiar el mundo". "¿Como no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro, atrévanse a soñar a lo grande", lanzó.

Durante una entrevista realizada en 2023 con ABC, aprobó a los curas de las iglesias que bendigan a parejas de mismo sexo al sostener que "la iglesia tiene que recibir a todos".

"Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Él no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más un deber es recibir siempre. No se le puede cerrar la puerta a nadie", aseguró.

En 2021 visitó Irak como parte de su compromiso de fomentar la paz y el diálogo interreligioso. Se trató de la primera vez que un máximo represente de la iglesia católica estuvo en el país asiático.

Durante un de sus conmemoraciones de la Última Cena, Francisco incluyó por primera vez a inmigrantes, mujeres, transexuales y representantes no católicos.

En su lucha por la paz, el Papa trabajó en la mediación entre Estados Unidos y Cuba. En primer lugar para que el país del norte excluyera a la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo y, por otra, para que el gobierno caribeño anunciara "la liberación gradual" de presos cubanos.

Otro de los momentos de su papado, responde a cuando Francisco creó la Comisión Pontificia para la protección de Menores, que trabaja para prevenir los abusos en el seno de la iglesia y salvaguardar a las víctimas.

En 2022 promulgó la reforma de la iglesia católica. Con la nueva constitución, se buscaba situar a la Curia Romana al servicio de las iglesias locales y fomentar un diálogo más constructivo, con mayor participación de laicos, tanto hombres como mujeres.