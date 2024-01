Mirtha Legrand contó el difícil momento que vive Susana Giménez a días de cumplir 80 años

Durante la apertura de La Noche de Mirthe por eltrece, la conductora aprovechó unos segundos de su programa para saludar a la rubia y no solo reveló que no asistirá al festejo el próximo 29 de enero, sino que también le envió un cálido saludo de cumpleaños y hasta contó cómo está viviendo estos días la diva de los teléfonos .

“Feliz cumpleaños a mi querida amiga Susana Giménez. El lunes 29 cumple y no voy a poder ir, así que la aplaudimos”, expresó Mirtha y agregó: “Sabés que para los franceses no existe el número 80. Ellos dicen quatre-vingt, es decir, ‘cuatro veces veinte’”.

En ese contexto, la abuela de Juana y Nacho Viale, Luego, Mirtha aseguró que Susana “está con el complejo de los 80”: “Así que cuatro veces 20 Susana. Como decía mi hermana 'o cumplís o te morís, mejor cumplir’”, dijo para recordar a Goldy.

Embed Mirtha Legrand contó que Susana Giménez no se tomó bien cumplir 80 años pic.twitter.com/ryW12ZWXbB — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) January 28, 2024

Susana Giménez confirmó su regreso a la televisión en 2024

Luego de cuatro años fuera de la televisión argentina, Susana Giménez vuelve a Telefe para realizar su programa durante 2024. Esto se da luego de su temporada de teatro en Uruguay con “Piel de Judas”. Pero ¿cuándo volverá?

El movilero de Socios del Espectáculo le consultó al final de su última función si tiene pensado volver a la TV argentina luego de su ausencia por cuatro años, a pesar de haber hecho programas de streaming con invitados. “Vuelvo en invierno a Argentina. Está confirmado. Voy a hacer mi programa”, reveló una de las referentes de la televisión argentina.

Meses atrás le había revelado a Ángel de Brito en LAM que quería hacer “el clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas, pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una súper estrella que venga de visita, un musical”.