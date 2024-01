Susana Giménez confirmó su regreso a la televisión: por dónde y cuándo será

Susana Giménez Susana participó recientemente de la ceremonia del premio "Martín Fierro Latino" en Miami. Redes Sociales

“Vuelvo en invierno a Argentina. Está confirmado. Voy a hacer mi programa”. Meses atrás le había revelado a Ángel de Brito en LAM que quería hacer “el clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas, pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una súper estrella que venga de visita, un musical”.

De hecho, en la promoción de lo que será el 2024 en Telefe, aparecen programas como Gran Hermano, Survivor, MasterChef, entre otros y se nombra a Susana Giménez con videos de su programa. Será cuestión de meses su regreso y lo hará de manera tradicional.

Telefe le robó una figura a América para meterla en Gran Hermano

Una figura de Telefe emigró para América con el afán de ser estrella y poder ganar el certamen. Se trata de Romina Uhrig, quien se fue con Marcelo Tinelli al Bailando, pero quedó eliminada a falta de 15 programas de finalización. Pero ahora volvió a su canal de origen.

Romina Uhrig Redes sociales

La exparticipante del reality estuvo en el certamen de baile, pero quedó afuera y se le terminó el contrato del canal. Esto indica que quedó libre y por eso la volvieron a llamar de Telefe. Allí se desarrolla nuevamente Gran Hermano y es un éxito.