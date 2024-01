Preocupación por la salud de Susana Giménez: suspendió su obra de teatro

Susana Giménez Susana participó recientemente de la ceremonia del premio "Martín Fierro Latino" en Miami. Redes Sociales

Y agregó: “Me dicen desde la producción que hay cierta preocupación pero que Susana está bien. Me dicen que se trataría de un quebranto menor que tiene que ver con la voz, pero para protegerla y cuidar la obra, han decidido suspender la función de hoy”.

Pero descartaron que se vaya a suspender la del viernes. “En principio con la función de mañana no debería haber ningún problema, pero lo importante es que ella está bien pero que fue una decisión más que nada para preservarla a ella, su voz y su garganta porque está todo el espectáculo arriba del escenario. Está haciendo 4 funciones por semana”, finalizó.

Susana Giménez confirmó su regreso a la televisión: por dónde y cuándo será

Luego de cuatro años fuera de la televisión argentina, Susana Giménez vuelve a Telefe para realizar su programa durante 2024. Esto se da luego de su temporada de teatro en Uruguay con “Piel de Judas”. Pero ¿cuándo volverá?

Susana Giménez Redes sociales

El movilero de Socios del Espectáculo le consultó al final de su última función si tiene pensado volver a la TV argentina luego de su ausencia por cuatro años, a pesar de haber hecho programas de streaming con invitados.

“Vuelvo en invierno a Argentina. Está confirmado. Voy a hacer mi programa”. Meses atrás le había revelado a Ángel de Brito en LAM que quería hacer “el clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas, pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una súper estrella que venga de visita, un musical”.