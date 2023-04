Milo J presentó su primer EP "511", el nuevo material del artista revelación del 2023

MILO J - TOI HECHO (Video Oficial)

“Soy un melómano, me di cuenta que no puedo vivir sin escuchar música” aseguró el rapero argentino y lo demostró en sus canciones que van desde el R&B como Milagros, trap como No estoy junto a After y Akim88, y un audio más clásico como El Bolero con Yami Safdie.

Recientemente DUKI filtró una parte de su colaboración para el remix del éxito Milagrosa, canción que estuvo viral en países como Argentina, España, Chile, Paraguay, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana y llegó a estar #21 del Daily Viral Songs Global.

Milo J forma parte de los artistas más escuchados de Argentina, España, Chile y Colombia, entre otros. Tiene una canción en el Top 50 Global y canciones como Morocha, Tus Vueltas, Domingo, Valores del West y MORNING se encuentran entre los charts virales de Spotify en países como España, México, Colombia, Chile, Argentina y Paraguay, entre otros.