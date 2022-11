Militta Bora, tras la reapertura de la causa contra Chano: "Hay menores que fueron abusadas y acosadas"

¿Cuál es tu primera sensación tras la reapertura de la causa?

- Está bueno que se comunique esto porque le das esperanza a mujeres que les pasó como a mí. Hace tres años empezó esto, cuando efectué esta acción legal. Se hizo mala praxis: nunca se hizo la investigación como corresponde. Jamás se inició. Si me pasó esto a mí que tengo acceso a buenos abogados -como Julia Schijman y Luis Negri- y a los medios, ¿imaginate a las chicas que no tienen esas posibilidades? Las terminan matando. Terminan cargando con las injusticias para siempre. Viven la injusticia como una normalidad y eso es tristísimo.

¿Cuándo hiciste la denuncia en su momento, te escribió alguien con alguna experiencia similar con Chano?

- Cuando esto se hizo público, fueron más de 10 las chicas que se comunicaron conmigo. Hice un grupo. Algunas de las chicas que están de testigo en la causa saben de esto. Hay chicas menores que fueron abusadas, acosadas y violentadas por él, tanto física como psicológicamente. A través de todo tipo de vínculos: fans, novias, relaciones por trabajo. Ninguna de ellas se animó a mostrarse y salir a hablar. Solamente una de mis testigos que trabajó con él, que la amenazó de muerte. Hay un montón de casos y va quedando todo en la oscuridad. Entonces, esto hace que la impunidad de esta persona sea cada vez más eterna. Él es como impune. Todo lo que hizo es normal para la gente. El silencio lo que hace es sostener esa injusticia, esa impunidad y esa normalidad, en la que amenazar la dignidad de las mujeres está bien. Así el cambio como sociedad se hace cada vez más imposible.

¿Qué perspectiva tenés del futuro de la causa a partir de esta novedad?

- Voy a hacer todo lo posible para que se haga justicia. Me gustaría que las mujeres no tengan miedo. Así como yo me tuve que bancar todo lo que me banqué. Tenés mucha angustia, tenés mucho miedo. Sufrí amenazas de trabajo de esta persona. Me decía ‘si vos me denunciás me voy a encargar que nunca más vuelvas a trabajar’. Me decía que gracias a él el Presidente de ese momento había ganado las elecciones (N. de la R.: durante la campaña presidencial que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada, era usual que en los actos proselitistas pasen “Ciudad Mágica” de Tan Biónica). Me decía que era íntimo amigo de Marcelo Tinelli y otras personas poderosas y se iba a encargar de que no pueda estar en ningún lugar. En ese momento era chica y me pesaban esas cosas. Sin embargo, salí adelante. Eran todos delirios y amenazas. Esto sucede en un montón de ámbitos y es realmente indigno y muy injusto. Entonces quiero que las mujeres tomen coraje. Yo me tuve que bancar el escarnio público con esto. Me tuve que bancar que hablen de esto antes que de mis éxitos profesionales. Pero sin embargo prescindí de mi ego y de cuidar mi imagen y mis intereses personales, justamente para que cambie algo en la sociedad, que es lo que las víctimas que no hablan no hacen, ya sea por miedo, por prestigio, por cuidar sus intereses personales.

¿Te referís a alguien puntualmente con este pedido de que se hagan las denuncias?

- Me refiero específicamente a las mujeres del medio... o de clase acomodada, que tienen los recursos para poder denunciar y les pesa más cuidar la imagen u otras cosas que denunciar lo que es incorrecto. No me refiero a chicas que no tienen recursos y hacen lo que pueden. Es muy importante que quienes hayan padecido y tengan la oportunidad denuncien, porque eso va a crear un cambio de perspectiva en la sociedad, de respeto a la dignidad de la mujer. Hay que denunciar a estas personas que viven en la impunidad, que abusan de su poder, se manejan con violencia y denigran la dignidad de las mujeres. Hay una mujer que trabaja en la industria de la música, muy seria en los medios, que es grande, casada, con hijos, que fue violentamente violada por Chano. Esto me lo contaron presidentes de compañías, managers importantes. Todos tienen ese testimonio. Pero ella no lo quiere hacer público porque quiere cuidar su imagen laboral. La respeto. Cada uno tiene la decisión de hacer lo que uno quiera, pero no aportás nada a la sociedad en ese sentido. Espero que todas las personas que hayan vivido una injusticia de este tipo no tengan miedo. Salgan y denuncien la injusticia, los hechos de abuso de poder, amenaza, violencia psicológica, violencia física. Que lo digan, que lo denuncien, que eso no está bien. Es lo único que va a generar un cambio de perspectiva en la sociedad. En la resolución que se envió, la jueza destaca la poca perspectiva de género que hubo desde el día uno en esta causa.