"Lo disfruto mucho. Creo que es como si me encantara esta saga. Ser parte de ella, de este universo y poder contribuir a él ha sido uno de los mayores honores que he tenido. Me ha encantado. Y me lo estoy pasando genial", contó días antes del estreno de la película La monja 2, que se suma a la cartelera este jueves.

Sobre la responsabilidad de tomar el mando de esta nueva entrega de La monja que a su vez es una continuación del spin-off, Chaves fue claro respecto a cómo abordó la misma: "La Monja da muchísimo miedo. Es tan asombrosa, es un ícono del terror", afirmó y no escatimó en elogios para con sus actores: "Además amo mucho a Taissa (Farmiga) y Jonas (Bloquet). Los conocí mientras Corin (Hardy) dirigía la primera película. Y parecían realmente geniales y sentí que tenían una gran energía y realmente estaban interesados. Lo pasamos genial filmando juntos. Son muy buenas personas y fue muy divertido".

LA MONJA II | TRÁILER OFICIAL | SUBTITULADO New Line Cinema les trae el thriller de terror "La Monja II", el próximo capítulo en la historia de "La Monja", la entrada más taquillera en el gigantesco universo de $2 mil millones "El Conjuro". Warner Bros. Pictures

La monja fue un gran éxito en su lanzamiento. De 22 millones de presupuesto inicial, la película logró vender entradas por 360 millones de dólares en todo el mundo. Esto fue de la mano no solo de la excelente promoción de la película con monjas terroríficas en todos lados del mundo, sino que arrastró el público de la trilogía El conjuro (números similares a La monja en todas las películas).

Acerca del presente del género, el director también aportó una idea bastante sólida de lo que significa para la industria el buen rendimiento de estas películas y por qué sucede: "Estamos en un momento con el streaming y todo eso, hay muchas razones para no ir al cine. Yo también soy gamer, amo jugar videojuegos. Entonces puedes ver todas estas cosas diferentes que mantienen a la gente lejos de las salas de cine"

"Entonces creo que debemos preguntarnos por qué vamos al cine. En una película de terror, por ejemplo, es también por el público. Es como si entraras allí y tuvieras una gran experiencia con otras personas. Es literalmente tan importante como la película. Y estoy muy orgulloso de esta. Creo que la película es genial. Pero el público que la ve es tan importante como la película que estás viendo allí", concluyó.