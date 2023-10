Michael Caine confirmó su retiro de la actuación a los 90 años: los detalles

A sus 90 años, Michael Caine reveló su decisión en una entrevista con la BBC Radio 4: "No paro de decir que voy a retirarme. Pues bien, ahora es el caso . Me dije que acababa de hacer un filme en el que interpreté el papel principal y por el que recibí unas críticas increíbles... ¿Qué voy a hacer que pueda superar eso? ". De esta manera, hizo énfasis en la importancia del rol que le tocó ocupar.

Su última película The Great Escaper se estrenó el 6 de octubre en el Reino Unido y narra la historia real de Bernie Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. En este trabajo, escapa de una residencia de ancianos para asistir a la ceremonia del 70º aniversario del desembarco de 1944 en Francia.

THE GREAT ESCAPER (2023) Official Trailer [HD] Michael Caine, Glenda Jackson – In Cinemas Now

Sobre la importancia del papel que le tocó, el actor reflexionó: "Los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años, o quizá de 85. No serán roles protagónicos, no hay protagonistas de 90 años, hay chicos jóvenes, seductores. Así que me dije que lo mejor es marcharme". Así, confirmó que él mismo sabe que es su momento de dar un paso al costado tras siete décadas, dejando un legado que perdurará por el resto de la historia.