Medicina letal: así es la nueva miniserie de Netflix sobre la crisis de los opiáceos en Estados Unidos

Medicina letal | Tráiler oficial | Netflix Esta miniserie explora, desde la ficción, algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de los opioides en Estados Unidos y destaca las historias de los fabricantes, las víctimas y los investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin. «Medicina letal» se estrena el 10 de agosto. Netflix

Parte de la sinopsis dice lo siguiente: "Basada en el libro 'Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic', de Barry Meier y en el artículo de Patrick Radden Keefe 'The Family That Built an Empire of Pain', publicado en ‘The New Yorker’, esta ficción se presenta como una reflexión sobre el crimen, la responsabilidad y los sistemas que han demostrado en reiteradas ocasiones su incapacidad para ayudar a los cientos de miles de estadounidenses afectados".