Noelia Marzol: "Me sentí cosificada en 'Polémica en el Bar'"

“No volvería a Polémica en el Bar, tengo mi postura que fue lo que sucedió, cuando firmé contrato tenía un papel actoral y eso no fue lo que sucedió. Entonces en esas condiciones no tuve ganas de seguir”, indicó Noelia en marco de los escándalos que acumula el ciclo.

Es que en las redes sociales no cayó nada bien que el programa producido por Gustavo Sofovich ganara el Martín Fierro en el rubro Humorístico de actualidad, justo después de la aberrante acción de Mariano Indica con Pía Shaw. Incluso, actrices como Florencia Peña se expresaron al respecto en Twitter.

“Mi rol ahí era más de exponerme, otros tienen el resguardo de un personaje y me molestó. Estar atrás de una barra solo para exponerme no me divierte, un poco quedaba cosificada”, sostuvo Noelia en El show del espectáculo.

“En Polémica en el Bar, mi personaje se llamaba Noelia y yo no tenía un guion, no actuaba, exponerme físicamente en esas condiciones no me divierte”, remarcó la actriz y bailarina y diferenció su papel del que tuvo en la obra Más respeto que soy tu madre 2: “Con Gasalla cuando trabajé mi rol era una chica bastante rápida y solía salir con varios personajes, estaba resguardada bajo un personaje que es ‘Sofi’, que era un papel que tenía esas actitudes y no Noelia”.

Tras su renuncia al programa, Marzol fue reemplazada por Virginia Gallardo y destacó que tras su ingreso “hubo una diferencia”: “La llevan un poco despacio en la mesa, está incorporada a la mesa, a las discusiones y demás, puede dar su opinión desde su lugar y conmigo no pasaba”, reiteró.