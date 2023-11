Maxi Guidici fue tajante al definir si volvería con Juliana Diaz de Gran Hermano

En las últimas semanas, circuló que la joven estaría embarazada generando una enorme repercusión. En ese contexto, su exnovio salió a pronunciarse al respecto. "No sabía nada, me está por dar un infarto . ¿Qué tan cierto es eso? Ay, Dios mío. Yo espero que sea una boludés más que se inventa porque me está por dar un infarto", afirmó visiblemente preocupado.

Al parecer, Juliana habría suspendido los ensayos en el Bailando por problemas de salud, y aclaró "fue un solo ensayo que no hicimos, pero la producción está avisada". Y agregó: "Retomamos el lunes. Me hice un análisis, me pidieron en la clínica, pero tranqui, no pasa de gastroenteritis". Acto seguido, bromeó: "Un embarazo del espíritu santo".

Luego del escándalo, Maxi abrió una caja de preguntas y respuestas en historias de Instagram y habló con sus seguidores. Una de sus fans le consultó: "¿Volverías con tu ex?". El cordobés compartió una foto de él tapándose la cara y dijo: "Antes me hago gay".

maxi guadici

Otro seguidor, le preguntó si luego de su expareja había vuelto a vincularse emocionalmente con alguien y él respondió: "Ni cerca". También fue consultado si se consideraba abierto a volver a enamorarse o si tenía ganas de volver a estar en pareja. “No sé si decir que estoy abierto, pero sí obvio", afirmó.

Juliana Díaz reveló que Maxi Guidici podría haber inventado su intento de quitarse la vida

La participante del Bailando 2023, Juliana Díaz, habló por primera vez de los rumores sobre un posible invento de Maxi Guidici sobre su intento de quitarse la vida, lo que estuvo recorriendo las redes sociales en los últimos días.

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Juliana Díaz fue consultada por la supuesta mentira del intento de suicido de Maxi Guidici, ante lo que aseguró: "Me parece que jugar con un suicidio es gravísimo. No creo que él lo haya hecho". De esta manera, apoyó a su expareja en este complicado momento.

Juliana Díaz Bailando 2023 Maxi Guidici Redes sociales

Ingresando en los detalles del tema, la participante del Bailando 2023 reveló: "Yo pasé de estar en el teléfono con la policía, de que su amigo lo encuentre en un estado y después en otro, de que haya abierto el gas… No encontraron alcohol. Él dijo que había comprado, pero sólo había dos latas de cerveza". Así, puso en duda el relato del cordobés.

Para finalizar, Juliana Díaz apuntó contra quienes aseguran que Guidici mintió: "Que se ponga en tela de juicio, no sé... Porque yo tenía a una mamá desesperada en el teléfono y a una hermana también desesperada. Fue una noche de terror la verdad". Con estas palabras, volvió a recordar el difícil momento que tuvo que vivir hace algunas semanas.