El emotivo mensaje del Dibu Martínez antes de ingresar a la cancha: "¡Con el corazón!" El arquero de la Selección argentina dio un discurso motivacional a sus compañeros en el túnel, previo a entrar al campo de juego y fue aplaudido por sus compañeros. Por Agregar C5N en









El mensaje del Dibu antes de salir. X (@i3merz)

El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, dio un emotivo discurso en el túnel antes de salir al campo de juego que despertó los aplausos de sus compañeros en la previa del partido de cuartos de final ante Suiza por el Mundial 2026.

"Con el corazón, lo único que les pido. Con el corazón", expresó el arquero que será titular al igual que el partido contra Egipto y todo el certamen. Lionel Scaloni decidió repetir el esquema y el equipo que jugó los octavos de final.

CON EL CORAZÓN, LA CONCH* DE SU MADRE.



La arenga de Dibu Martínez. pic.twitter.com/93ZOT1W9xp — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026 La Selección argentina juega en Arrowhead Stadium de Kansas City los cuartos ante Suiza, quien derrotó por penales a Colombia. El vencedor de ambos partidos enfrentará a Inglaterra que le ganó a Noruega por 2 a 1 en tiempo suplementario.

Murat Yakin, el entrenador de Suiza, dispuso de un solo cambio con respecto al 11 titular que eliminó a Colombia por penales en Vancouver: el ingreso del mediocampista Djibril Sow por Ardon Jashari. El volante del Sevilla Rubén Vargas, que se pensaba que volvería a la titularidad, aguardará en el banco de suplentes.