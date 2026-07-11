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11 de julio de 2026 Inicio

El emotivo mensaje del Dibu Martínez antes de ingresar a la cancha: "¡Con el corazón!"

El arquero de la Selección argentina dio un discurso motivacional a sus compañeros en el túnel, previo a entrar al campo de juego y fue aplaudido por sus compañeros.

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El mensaje del Dibu antes de salir.

El mensaje del Dibu antes de salir.

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El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, dio un emotivo discurso en el túnel antes de salir al campo de juego que despertó los aplausos de sus compañeros en la previa del partido de cuartos de final ante Suiza por el Mundial 2026.

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"Con el corazón, lo único que les pido. Con el corazón", expresó el arquero que será titular al igual que el partido contra Egipto y todo el certamen. Lionel Scaloni decidió repetir el esquema y el equipo que jugó los octavos de final.

La Selección argentina juega en Arrowhead Stadium de Kansas City los cuartos ante Suiza, quien derrotó por penales a Colombia. El vencedor de ambos partidos enfrentará a Inglaterra que le ganó a Noruega por 2 a 1 en tiempo suplementario.

Murat Yakin, el entrenador de Suiza, dispuso de un solo cambio con respecto al 11 titular que eliminó a Colombia por penales en Vancouver: el ingreso del mediocampista Djibril Sow por Ardon Jashari. El volante del Sevilla Rubén Vargas, que se pensaba que volvería a la titularidad, aguardará en el banco de suplentes.

Argentina vs. Suiza: formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
  • Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Riede, Djibril Sow y Breel Embolo.

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