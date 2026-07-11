¿Debió anularse el primer gol de Jude Bellingham ante Noruega? La insólita jugada que generó polémica Con el uso del VAR bajo la lupa, Inglaterra se metió en semifinales tras vencer 2-1 al conjunto escandinavo. La polémica se instaló en el 1-1 de los británicos y el roce de la pelota con un cable de una cámara voladora. Por Agregar C5N en









El sensor notó el toque de la pelota con los cables de la Spider Cam. Redes sociales

En un partido de alta tensión por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, Inglaterra derrotó a Noruega por 2 a 1 en el tiempo suplementario, en un encuentro donde la jerarquía de Jude Bellingham volvió a rescatar al Seleccionado de fútbol de Inglaterra, aunque el foco del mundo del fútbol quedó puesto en una insólita jugada tecnológica.

Los nórdicos sorprendieron a todos cuando Andreas Schjelderup rompió el cero con un golazo. Luego de que Örjan Nyland sacara desde el arco, la pelota voló sobre el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami, pero termina cayendo bruscamente sobre Elliot Anderson. Este avanzó y se la pasó a Gordon para que asistiera a Bellingham.

Durante el encuentro se viralizaron unas imágenes que generaron las críticas de los noruegos, ya que en el inicio de la jugada, la pelota fue amortiguada al pegar en un elemento externo al juego: la razón es que la pelota habría pegado en el cable de la cámara voladora.

Apenas se dio el empate, Erling Haaland y el DT, Stale Solbakken, le reclamaron al árbitro. Y es que por esta situación, el VAR debería haber intervenido ya que si la pelota pega en un objeto externo, el juego debe ser interrumpido y reanudado con un bote a tierra.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026 Mientras el banco de suplentes inglés festejaba con euforia el empate antes de irse al descanso, las pantallas de la transmisión oficial y los bancos de suplentes noruegos estallaron en protestas. En la antesala de la jugada, un pelotazo largo pareció desviar levemente su trayectoria al rozar uno de los cables de acero que sostiene a la cámara aérea (Skycam) que sobrevuela el estadio de Miami.

Qué dijo la FIFA De acuerdo con el reglamento de la FIFA para este tipo de incidentes tecnológicos, si la pelota toca el techo o una estructura aérea (como los cables de las cámaras), el juego debe detenerse inmediatamente y reanudarse con un bote a tierra para el equipo que tocó el balón por última vez. Los futbolistas noruegos rodearon al árbitro exigiendo la revisión del VAR, argumentando que el sutil desvío alteró la lógica de la jugada y terminó facilitando la recuperación de Anderson. Sin embargo, tras unos segundos de tensa deliberación estática, el gol fue convalidado. En el tiempo suplementario, el propio Jude Bellingham se convirtió en el héroe definitivo del partido. El mediocampista aprovechó un rebote en el área rival y, con una definición certera, superó nuevamente a Örjan Nyland para sellar la clasificación de los dirigidos por Gareth Southgate a las semifinales del Mundial 2026.