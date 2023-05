MasterChef 2023: Wanda Nara le hizo un fuerte reclamo a una participante

Wanda Nara no tuvo ningún inconveniente en acercarse a una participante y hacerle un fuerte reclamo en medio del programa. Esto logró desequilibrarla, pero todo concluyó bien. ¿Qué pasó?

"Silvana, ¿qué pasó con mi bufanda?", le preguntó la conductora por una promesa que le había hecho ella. Pero la cocinera se defendió: "¿Tu bufanda? Está esperando con las agujas puestas porque hoy tengo que cocinar acá así que aún no pude empezar a tejer. Después la voy a continuar, te lo prometo".

Wanda increpó a Silvana: “¿Qué pasó con mi bufanda?” - MasterChef Argentina 2023

A todo esto, Damián Betular quiso meter cizaña para encender el fuego de la pelea y aseguró que “está tejiendo hace rato igual”, para luego completar: “Faltan un par de puntos y ya estaría entregando el trabajo terminado".

Finalmente, pudo entregar a tiempo y quedó todo bien no solo con los jurados sino también con Wanda Nara.

Wanda Nara recibió un ultimátum de Telefe y peligra su continuidad en MasterChef

La vida de Wanda Nara es noticia desde hace tiempo y, en las últimas semanas, se debió a su vínculo con Mauro Icardi nuevamente. Se habrían vuelto a separar tras el escándalo virtual con Moria Casan, pero a quienes no le agrada mucho esta situación es a las autoridades de Telefe que tuvieron que advertirla.

Sucede que asistió un móvil de LAM a preguntarle sobre la pelea de Mauro con Moria y su encuentro con la China Suárez, pero ella no solo no optó por hablar sino ni siquiera por responder que no quería hablar. Ignoró al movilero, quien se sorprendió por su actitud, pero luego revelaron el motivo.

"Bueno, ahí estaba Wanda como diva con su séquito. Para mí, ella quería contestar porque tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero desde Telefe, le pidieron que no hable con la prensa. Que no se armen bolonquis, que quieren un perfil bajo, que el programa esté tranquilo", confirmó Ángel de Brito en LAM.