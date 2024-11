Más cerca que nunca: la China Suárez festejó Halloween junto a Marcos Ginocchio

Eugenia “China” Suárez y Marcos Ginocchio supieron consolidar una sólida amistad y pese a los rumores de un posible romance, ellos no se esconden de las cámaras siguen mostrándose más cerca que nunca.

Entre las fotos que fue subiendo Juanma Cativa, estilista y gran amigo de la exCasi Ángeles, se lo puede ver con la China, el Primo y María Del Cerro, cada uno disfrazado de sus personajes favoritos.

Mery Del Cerro estaba vestida de zombie, mientras que la cantante era IT el payaso asesino y el salteño se caracterizó como jugador de fútbol. Esta foto revivió las especulaciones de varios fans de que la China Suárez estaría en algún tipo de relación con el salteño ya que no es la primera vez que se los ha visto juntos.

A esto se suma a las declaraciones de la amiga de Ginocchio, la también exGran Hermano, Daniel Celis que puso en duda la relación de Suárez y el salteño. A pesar de estos momentos juntos ambos negaron una relación entre ellos, sino que afirman ser solo amigos.

Daniela Celis, ¿mandó al frente a Marcos Ginocchio y la China Suárez?

La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis, estuvo en el streaming de Bondi y cuando le preguntaron por el vínculo de Marcos Ginocchio con la China Suárez respondió con una frase que dejó en duda que la relación de ambos sea solo una amistad.

“¿Alguna vez Marcos te habló de la China?”, le preguntó Pepe Ochoa a la ex Gran Hermano, quien acorralada contestó: “No, es su amiga, no, no sé qué es”.

“Se puso nerviosa... yo sé que no es su amiga, lo sé de muy buena fuente”, insistió Pepe a la pareja de Thiago Medina, quien entonces lanzó: “Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien”.