La China Suárez reveló que fue mordida por un animal: "Por suerte no perdí el dedo"

La china agregó: “Un lagarto overo, bastante grande, que vive en nuestro jardín”, y su hija volvió a aportar: “Nuestra perra, que es gigante, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo. Se le quedó colgando”.

“Vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo. Respetamos su espacio y le dejamos comida, solamente mordió porque se estaba defendiendo de mi perra. Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave”, agregó Eugenia.

Y concluyó: “Lo mío fueron heridas superficiales y como tenía la antitetánica solo me dieron antibióticos. ¿Qué aprendí? Nada, lo volvería a hacer porque es mi instinto y no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado”.