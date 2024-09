Marvel confirmó las noticias más esperadas de Spider-Man 4: "Vuelven..."

Tras Spider-Man: No Way Home, la cuarta película de Tom Holland genera expectativa.

Por otro lado, hablaron con respecto a la pareja protagonista: "Los acuerdos con Tom Holland y Zendaya aún no están cerrados, pero ambos han estado en contacto con ejecutivos y productores sobre el desarrollo de la película y es probable que pronto se concreten nuevos acuerdos para los dos". Vale recordar que no se sabe cuál podría ser el papel de ella, ya que no recuerda quién es Peter Parker.

Spider-Man No Way Home Tras Spider-Man: No Way Home, se desconoce hacia dónde querrán ir Disney y Sony. Marvel Studios

Por otro lado, el insider Daniel Richtman utilizó sus redes sociales para filtrar que Spider-Man 4 llegará a los cines en julio de 2026, por lo que tendrá lugar entre Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Esto abre un mundo de posibilidades y, si bien podría ser muy forzado, quizá vuelvan a convocar a Andrew Garfield y Tobey Maguire.

