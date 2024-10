Marvel anunció la muerte de un querido personaje de una trágica forma

El Universo Cinematográfico de Marvel no es ajeno al mundo del Cómic porque muchos cambios que se vieron en el papel se trasladaron a la pantalla. Por eso los fanáticos y fanáticas se revolucionaron al enterarse de una pérdida para la historia del Spider-Verse: se despide un querido personaje.

El ejemplo del acercamiento entre el cómic y la pantalla quedó reflejado en el último adelanto de Los Cuatro Fantásticos que va a salir en película, pero en forma de mural. Allí apareció un robot que para muchos no es conocido, pero para quien lee las historietas es un personaje muy relevante que tendrá vida en la película.

Marvel Alfabeta

Dicho todo esto, los cómics sacuden la realidad de Spider-Man: Reing 2 con una despedida fuerte y se trata de la muerte de Gwen Stacy. ¡Alerta spoilers! Katherine, la hija de Stacy y Miles Morales revela el prometedor futuro que podrían tener sus padres.

Pero cuando Morales se va como Spider-Man para proteger la ciudad, antes que Stacy pueda apartarse del caos, el personaje ligado a la figura del protagonista se desintegra frente a los ojos de su propia hija.

La muerte del personaje supuso un momento crucial y fue una de las muertes más oscuras. Sin embargo, en la previa de lo que será el estreno de Spider-Man para Marvel, ¿podrá incluir una parte de esta historia?

Marvel Studios realizó el guiño definitivo para el regreso de su personaje más querido

El estudio cinematográfico Marvel Studios realizó el guiño definitivo para el regreso de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y en la exitosa serie Agatha All Along, donde quedan tan solo dos capítulos para que termine.

Durante una conversación entre William Kaplan/Billy Maximoff (Joe Locke) y Agatha Harkness (Kathryn Hahn) en el comienzo del séptimo capítulo, él comienza por divagar con respecto a su objetivo en el Witches' Road. Por eso, ella opta por presionarlo con respecto a la Bruja Escarlata y el joven termina por explotar: "Ella no es mi mamá, yo tengo una... ¿Wanda Maximoff está realmente muerta?".

Marvel Studios logo Redes sociales

Ante esta pregunta, la protagonista de la serie le contestó: "Sí... ¡No! Tal vez. Vi un cuerpo, es difícil decir si alguien más lo vio". Inmediatamente, la trama toma un giro y no siguen hablando sobre el tema, por lo que es el único guiño del capítulo con respecto al personaje de Olsen.

Todo esto no hace más que dejar en claro que Wanda Maximoff hará su regreso a Marvel Studios durante el noveno y último episodio de Agatha All Along. Entre algunos de los rumores, aseguran que Harkness morirá para poder revivir a la madre del personaje de Locke, lo que sería un giro completo de la maldad por la bondad.