Martín Ku reveló qué información de afuera le contó su amigo Facundo y contó cómo lo utilizará en el juego

Gran Hermano 2023 Facundo amigo de Martín Ku Chino Captura Telefe

Tanto es así, que Gran Hermano, puede decidir aplicar desde la expulsión hasta cualquier otro tipo de castigo con el participante o, en este caso amigo de uno de los hermanitos. Sin embargo, en este caso, parece que se consideró que lo conversado entre los amigos no fue tan relevante como para generar una situación de las mencionadas anteriormente.

¿Cuál fue la información que reveló Facundo a Martín Ku?

Al parecer, ambos amigos fueron al confesionario para charlar con Gran Hermano y pedir votos para Facundo, cuando Martín se abrió y contó un poco como fue la experiencia de tener su visita por varios días: "Facu fue una linda compañía. Pudimos charlar y hablar de todo. Me dijo muchísimas cosas lindas de afuera", reveló aunque, inmediatamente aclaro que "obviamente no me dio ningún tipo de información". Pero le pudo hablar sobre su novia Mara, "de toda la gente y eso me dio una tranquilidad enorme".

