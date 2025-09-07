Estas son las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

Las películas de superhéroes llevan años gozando de una gran popularidad, algo que en buena medida se debe al Universo Cinematográfico de Marvel.

Las películas de superhéroes llevan años gozando de una gran popularidad , algo que en buena medida se debe al Universo Cinematográfico de Marvel . Obviamente, no todas están al mismo nivel y aprovechando el estreno de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' hemos querido hacer un repaso a las 8 más aclamadas por la crítica .

Para elegirlas me he fijado en la nota media que obtienen en Metacritic, una web recomendada por muchos por ser más fiable que Rotten Tomatoes , por ejemplo, a la hora de establecer el baremo de los críticos más prestigiosos del mundo . Aquí les adelantamos que el espectáculo protagonizado por Pedro Pascal y Vanessa Kirby no es uno de ellos. De hecho, todas ellas pertenecen a las tres primeras fases de Marvel . Sin más que añadir, vamos con ellas.

Todo un fenómeno en su momento , hasta el punto de que estuvo nominada a mejor película en los Óscar . Seguramente no merecía tanto, pero esta aventura protagonizado por Chadwick Boseman fue un soplo de aire fresco que se vio recompensado en Metacritic con una nota de 88 sobre 100 , algo al alcance de muy pocas películas .

La película que hizo despegar el MCU sigue siendo una de las más queridas tanto por la crítica como por el público . La primera misión de Robert Downey Jr. como Tony Stark es un gran entretenimiento que mantiene una valoración de 79 sobre 100 .

El final de una época gloriosa para Marvel fue un colofón sencillamente inolvidable. Personalmente prefiero 'Vengadores: Infinity War' , pero la importancia de la que ahora nos ocupa era mucho mayor, y también las posibilidades de meter la pata. Por suerte no fue el caso y su 78 sobre 100 en Metacritic lo respalda .

'Guardianes de la Galaxia'

James Gunn dejó su sello en la trilogía centrada en un grupo de personajes por los que prácticamente daba un duro antes del estreno de este fantástico pasatiempo de ciencia ficción. Una buena demostración de que si dejas a alguien con voz propia y algo que decir lo más seguro es que el resultado merezca la pena. 76 sobre 100.

'Capitán América: Civil War'

Creo que las películas en solitario del Capitán América tocaron techo con 'El soldado de invierno', pero eso no quita para que aquí estemos ante la que seguramente sea la aventura más intensa de Marvel. Una película muy a tener en cuenta que sabe exprimir el antagonismo entre el Capi y Iron Man. 75 sobre 100.

'Thor: Ragnarok'

Las películas del Dios del Trueno encarnado por Chris Hemsworth se encontraban hasta entonces entre los títulos menos valorados de Marvel, pero la llegada de Taika Waititi a la dirección sirvió para darle una energía diferente que conquistó a muchos. Su premio en Metacritic es un 74 sobre 100.

'Spider-Man: Homecoming'

Tobey Maguire y Andrew Garfield ya habían ofrecido sus respectivas visiones del trepamuros, pero en el caso de Tom Holland sucedió algo que nadie esperaba: Sony unió fuerzas con Marvel para reconquistar al público. El resultado fue un estupendo entretenimiento que en Metacritic consigue una nota de 73 sobre 100.

'Doctor Strange'

Una gran carta de presentación para el hechicero supremo interpretado por Benedict Cumberbatch, en la cual además se esquivaban los excesos más manidos en su tramo final para ofrecer una resolución ingeniosa a todo. 72 sobre 100.