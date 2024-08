En el streaming de AFA Play, reveló la cláusula que mantiene con el canal para definir los partidos del fin de semana: “Hay un momento en el que me hizo un click la cabeza porque quería empezar a ir a la cancha, y empecé a dejar lo que no hubiese dejado nunca, que es jugar al fútbol, campeonatos en los que estoy anotado pero no voy”.

En ese sentido, profundizó: “Supedito todo a partir, yo soy socio de Colegiales y tengo mi abono de la platea, supedito todo para ir a verlo. Hay una cuestión laboral que nadie sabe, pero yo supedito mi partido de fin de semana de fútbol que yo relato en relación a Colegiales”.

Mariano Closs Mariano Closs es hincha confeso de Colegiales.

Diego Latorre destrozó a Mariano Closs y reveló una faceta desconocida del relator de ESPN

El periodista de ESPN, Diego Latorre, habló sobre su desempeño en el fútbol, ya siendo un jugador retirado, e involucró a un compañero de trabajo: Mariano Closs. Pero en lugar de elogiarlo, lo criticó por una particularidad respecto a una faceta desconocida.

El comentarista no suele compartir programa con el relator, pero se cruzaron en transmisiones y tienen una relación fuera de la televisión. Sucede que la dupla, Latorre la comparte con Sebasitán “Pollo” Vignolo, mientras que Closs suele relatar para partidos del exterior.

En una entrevista en Paren la Mano con Luquitas Rodríguez, el periodista Latorre contó: “Mariano habla mucho, es insoportable jugando. Es muy competitivo, muy irascible. Va contra el árbitro, contra sus compañeros, les grita: 'damelá, damelá'".

Y agregó: "Un día estábamos jugando, ganábamos 5-1. Última jugada, la llevaba por el medio, éramos tres contra uno, lo tenía a Mariano a un costado. Gambeteo al defensor y cuando la tiro para adelante sentí un tirón…”.

Pero no terminó ahí porque al finalizar, siguió la tensa situación: “Termina el partido, yo estaba en el suelo, desgarrado y viene caminando y me dice 'la con*** de tu madre boludo, eso te pasa por morfón'".