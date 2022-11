Mariana Brey salió de fiesta con la productora de Argenzuela: "Tuve mucho levante femenino"

Tras ser consultada por el conductor sobre cómo se encara hoy en día, Brey reveló: " Me llamó la atención la cantidad de chicas que se vieron interesadas en mí . Mucho levante femenino tuve ". De esta manera, sus compañeros de programa quedaron sorprendidos y continuaron escuchando su relato.

"Me vi muy rodeada. Estaba muy de espectadora, miraba cómo estaban vestidas las chicas para ver cómo vestirme la próxima", aseguró. Con esto, demostró que no se sintió incómoda al respecto y elogió a las mujeres que vio en la fiesta, ya que le gustó su forma de vestir.

Por último, tras la consulta de Diego Brancatelli, remarcó: "Que pena que no estaba Lali Espósito. Es mi permitido". De forma anecdótica, Jorge Rial se sumó a esto y contó con que hombre podía estar. "Yo tenía un tipo, ahora ya no. Me desenamoré de él. Miguel Bosé, era hermoso", finalizó.