María Becerra aprovechó unas vacaciones en las sierras para lucirse en microbikini estampada

Además, completó su look con un piluso azul, el cual lo usó para algunas fotos. En este álbum de fotos, en donde gracias a su outfit hizo visible buena parte de sus tatuajes, se mostró realizando diversas poses, desde sentada en una roca hasta caminando por un arroyo o simplemente de pie.

Las reacciones no se hicieron esperar en su cuenta de Instagram, donde parte de sus más de 2 millones de seguidores llenaron los comentarios con elogios sobre su look y sus shows. María Becerra se encuentra en un gran presente musical, luego de haber realizado históricos conciertos en River. Además de ser un ícono de la música en nuestro país, también confirma en cada una de sus publicaciones en donde muestra detalles de su look, que también se consolida como una referencia en la moda gracias a su estilo y carisma.

Nati Jota aprovechó el fin de semana largo y mostró la microbikini bicolor que fue furor en verano

Nati Jota impactó al vestir una microbikini bicolor desde el jacuzzi. La influencer y periodista se tomó un descanso este fin de semana largo, capturando la atención de sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. Desde las instalaciones del hotel donde se hospeda, la joven deslumbró con un audaz traje de baño verde oliva, destacándose por su diseño bicolor que promete seguir en tendencia.

La conductora de un programa de streaming optó por un conjunto de dos piezas, caracterizado por su estilo minimalista y audaz. El corpiño contó con un molde triangular y la bombacha colaless con diseño taparrabos, ajustables mediante tiras a los lados, resaltaron por su combinación de colores.

Su look contó con tiras en off white contrastando con el verde oliva del conjunto. Nati Jota eligió un outfit natural, prescindiendo del maquillaje y dejando su pelo suelto al viento.

nati jota microbikini instagram

Su publicación en Instagram, acompañada de una reflexión sobre su viaje y el manejo durante largo tiempo, no tardó en acumular miles de "me gusta" y comentarios con elogios. Al respecto, la influencer comentó: "Capturistas de barbarisca un ratito de descanso antes de seis millones de horas de ruta. Serán como 8 en realidad (no millones, simples horas) pero se hicieron largas. Sobretodo porque manejé yo 6 y pico de ellas y no es mi actividad favorita. Al menos no tanto tiempo”,".

Sus seguidores destacaron no solo su elección de moda sino también su franqueza y humor al narrar su experiencia del fin de semana.

