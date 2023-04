Marcelo Tinelli reveló qué falta para la firma de Mirtha Legrand: ¿se aleja de América TV?

El gerente artístico de América TV, Marcelo Tinelli , explicó que todavía están en negociaciones con la conductora Mirtha Legrand , aunque no tienen acuerdo y esto preocupa en el canal. Por eso, el robo a eltrece todavía no está confirmado .

En diálogo con Primicias Ya, Marcelo Tinelli fue consultado por la posibilidad de sumar a Mirtha Legrand y se encargó de elogiarla: "Me encantaría porque para mi sería un honor gigante que Mirtha vuelva a este canal en el que estuvo tantos años, y yo se que ella lo ama muchísimo". En la actualidad, la conductora no tiene contrato con ningún medio, ya que terminó el que la vinculaba con eltrece y no lo renovó.