Marcela Tauro confirmó su nuevo romance con un empresario y reveló detalles de la relación La panelista de Intrusos decidió blanquear su situación sentimental actual tras un tiempo de soltería. El hombre que conquistó su corazón trabaja en el sector automotriz y el periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de dar a conocer la identidad del flamante novio. + Seguir en







Marcela Tauro está de novia. Redes sociales

Marcela Tauro confirmó que volvió a apostar al amor y ya no esconde su gran alegría frente a las cámaras de América TV. La periodista reveló que está conociendo a alguien de manera formal y, aunque se mostró cauta, dejó entrever que la relación va muy en serio actualmente.

Según contó en el programa de espectáculos, su nueva pareja "es súper compañero" y atraviesan un gran presente. "Me lo presentaron. Me hace reír mucho, así que eso es bueno", agregó la comunicadora para describir el vínculo que mantiene con el hombre que logró enamorarla tras un tiempo sola.

Embed La Tauro está conociendo a Alguien pic.twitter.com/3DiclR2dPx — #Intrusos (@Intrusos) April 2, 2026 El misterio de la identidad del nuevo novio de la panelista se reveló cuando Juan Etchegoyen confirmó que se trata de Leopoldo "Polo" Arancibia. El sujeto es un empresario del mundo automotriz que tiene entre 55 y 60 años de edad. Hace tres meses que salen y el blanqueo resulta inminente.

En el año 2024, tras ocho años de relación, Marcela Tauro cortó finalmente su noviazgo previo con Martín Bisio. Quien los presentó fue la periodista Débora D’Amato en 2016, en una fiesta de disfraces. Sin embargo, el vínculo terminó y hoy no mantienen ningún trato.

El pedido de disculpas de Susana Roccasalvo tras un fuerte cruce con Marcea Tauro La conductora Susana Roccasalvo utilizó el aire de su programa Implacables para retractarse de sus recientes ataques hacia Marcela Tauro. La periodista admitió una equivocación en su descargo previo sobre el tratamiento de las internas de MasterChef en la señal competidora por el rating diario.

"La verdad, lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría 'se me soltó la cadena'. Yo no soy esa", manifestó la presentadora. La periodista aclaró que su malestar no apuntó hacia los integrantes del ciclo Infama ni a sus colegas de trabajo. roccasalvo tauro Susana Roccasalvo, Marcela Tauro y un pedido de disculpas. Capturas de video Roccasalvo puntualizó que el mensaje no era dirigido a Tauro ni al resto de los compañeros de ese canal. "Me faltó ese segundo para deslindarlos y tuve que entregar", concluyó la conductora para dar fin a la controversia y anticipó que mantendrá una charla privada para normalizar el vínculo.