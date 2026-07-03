Video: así fue el golazo de Lisandro Martínez para el 2-1 de Argentina ante Cabo Verde Apenas a tres minutos de comenzada la prórroga, el central recibió solo desde el córner y remató lejos de Vozinha desatando la locura albiceleste. Por Agregar C5N en









Lisandro Martínez puso el 2-1.

En un partido cargado de tensión, Lisandro Martínez puso el 2-1 para Argentina ante Cabo Verde en el marco del encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni mostró una cara diferente en esta ocasión, con algunas complicaciones para mostrar juego y fluidez, factores que obligaron a llevar el partido al prórroga.

El festejo de Lisandro Martínez frente a Cabo Verde Cuando los avances costaban, Argentina obtuvo un buen córner desde la derecha y tras una buena ejecución, Lisandro Martínez metió un tremendo zurdazo que quedó lejísimos de Vozinha, precisamente en el techo de su arco. El equipo de Lionel Scaloni defiende el título y busca avanzar a los octavos de final.