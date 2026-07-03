3 de julio de 2026 Inicio
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Video: así fue el golazo de Lisandro Martínez para el 2-1 de Argentina ante Cabo Verde

Apenas a tres minutos de comenzada la prórroga, el central recibió solo desde el córner y remató lejos de Vozinha desatando la locura albiceleste.

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Lisandro Martínez puso el 2-1.

Lisandro Martínez puso el 2-1.

En un partido cargado de tensión, Lisandro Martínez puso el 2-1 para Argentina ante Cabo Verde en el marco del encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi habló tras la agónica victoria ante Cabo Verde.
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El equipo de Lionel Scaloni mostró una cara diferente en esta ocasión, con algunas complicaciones para mostrar juego y fluidez, factores que obligaron a llevar el partido al prórroga.

El festejo de Lisandro Mart&iacute;nez frente a Cabo Verde

El festejo de Lisandro Martínez frente a Cabo Verde

Cuando los avances costaban, Argentina obtuvo un buen córner desde la derecha y tras una buena ejecución, Lisandro Martínez metió un tremendo zurdazo que quedó lejísimos de Vozinha, precisamente en el techo de su arco. El equipo de Lionel Scaloni defiende el título y busca avanzar a los octavos de final.

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