Luciano Castro tuvo un violento cruce a la salida del teatro: "Me agarró del cuello"

En el canal Crónica TV, fue el periodista Lío Pecoraro quien reprodujo un audio que recibió de Luciano Castro. En primer lugar, indicó: "No me quisieron robar realmente. Hay mucha gente en la calle Corrientes y un chico, no sé en qué estado estaba, se me tiró y me agarró del cuello y no hice más que agarrarlo y sacarlo como corresponde. Lo agarré, lo tiré para otro lado y me fui".