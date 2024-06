Los mejores memes tras la salida de Furia de Gran Hermano en una noche histórica en la TV

Santiago del Moro gritó: “Quien abandona la casa más famosa es ¡Juliana!” y no solo se desmoronó el estudio, sino también los fanáticos del programa en sus casas. Pero no quedó ahí porque las redes sociales se hicieron un festín con los memes que se crearon.

“No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden”, disparó mientras caminaba por el pasillo del jardín para abrir la puerta que seguramente no quería atravesar en esta instancia del reality. Saludó a Emmanuel, Darío y abandonó la casa.