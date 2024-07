Los cocineros de la Selección argentina revelaron los platos favoritos de los futbolistas

En tal sentido, se refirieron a las milanesas napolitanas, que se trata de otro plato destacado en los jugadores. "Tiene jamón, mezcla de queso y la salsa la hacemos aparte, con cherry y albahaca. Es nuestra. Cuando viajamos, a veces se complica. Es una salsa bien hecha, con amor. Una vez que sale la milanesa, se pone la salsa, el orégano y ahí sale", expresó Iacovone.

"El asado más grande que hice para el plantel fue para 80 o 100 personas. Lo planifico pero es automático. A veces actúo por inercia, pensás algo cuando a veces te cuesta hacerlo o cuando no te gusta. Si vos me decís, hace un asado para cien, voy y lo hago. Me sale natural, no lo pienso", agregó el cocinero sobre la cantidad de personas que comieron un asado que elaboró.

Designaron la terna arbitral para Argentina - Ecuador, por la Copa América

La Selección argentina jugará este jueves por los cuartos de final de la Copa América frente a Ecuador, y la Conmebol ya designó la terma arbitral. Será el uruguayo Andrés Matonte, quien estará secundado por sus compatriotas Nicolás Taran y Martín Soppi. Por su parte, el VAR también estará a cargo de un referí uruguayo, en este caso Leodán González.

Este será el segundo encuentro que le toque impartir justicia a Matonte contra el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya que lo había hecho en la segunda fecha del certamen, cuando derrotó por 1 a 0 a Chile, por el Grupo A. En aquella oportunidad, el juez fue fuertemente criticado por parte de la Roja, ya que le cuestionaron varias decisiones, como un supuesto penal del Cuti Romero a Víctor Dávila o una tarjeta roja a Rodrigo De Paul.

Además, el entrenador argentino, Ricardo Gareca, también manifestó su descontento con el comportamiento de los jugadores hacia el árbitro al final del primer tiempo de dicho partido y cuestionó el agónico tanto de Lautaro Martínez.