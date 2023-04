Los 8 Escalones: se quebró en vivo al revelar su historia de vida y Guido Kaczka lo consoló

El hombre que reside en Rafael Castillo en La Matanza se quebró de inmediato y relató su triste historia de vida. Contó que alquila autos para chicos en una plaza del barrio y reveló qué haría con el dinero si llegaba a ganar el premio máximo. Tuvo que parar un momento y pidió agua para seguir.

Los 8 escalones de los 3 millones - Programa 13/04/23 - JURADO INVITADO: DIEGO VALENZUELA

“Perdón es que falleció mi mamá y eso me mató”, contó Eduardo sin poder contener las lágrimas y el conductor no dijo nada y fue directo a abrazarlo. “Me quedé solo en la vida, con mi hermano nomás y bueno, eso me mató. Tuve mucha depresión y me dejé llevar, me quise ir con ella. Si estoy acá es por mi hermano”, confesó.

Contó que estaban haciendo refacciones en la casa, pero ella falleció en el medio. “Ahora se la quiero terminar para ella, para que esté feliz. Nosotros estuvimos muy solos después de eso. Uno aprende a elegir los amigos de la vida que son pocos y en una mano me alcanza para contarlos”.

Finalmente, no pudo ganar el premio y se lo llevó Luna, pero el hombre se mostró feliz de todas maneras y las felicitó.