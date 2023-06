Lola Latorre se hizo una importante y dolorosa cirugía: "Estoy más o menos"

En primer lugar, contó que descubrió que tenía SIBO y explicó que se encuentra en tratamiento recuperándose. Aprovechó para concientizar con ir al médico. En este caso, no fue excepción.

Lola Latorre Redes sociales

En este caso se mostró con la cara hinchada desde el auto y con un filtro. “LPM me saqué todas las muelas de juiio”, escribió en un posteo en Instagram. Contó que estaba sin poder hablar por la hinchazón de la boca y la molestia que genera.

“Aquí estoy a base de puré y muchísimo hielo. Estoy más o menos, así que mañana les cuento bien”, agregó y no volvió a ampliar. Esta misma práctica hizo Nati Jota para evitar futuros dolores.

Nati Jota atraviesa un complicado momento de salud: "No me atemoricen"

La periodista Nati Jota contó en redes sociales el complicado momento de salud que atraviesa y explicó que deberá hacerse una cirugía. Explicó en redes sociales su método para no sufrir y le pidió a sus seguidores que no la atemoricen. ¿Qué le pasó?

Contó que es una decisión tomada y que no fue fácil hacerlo, ya que teme sufrir mucho dolor: “Mañana me saco las 4 muelas de juicio, sí, las cuatro”. “Mi teoría es que si después sufro mucho y me ‘arrepiento’ ya no tendré vuelta atrás y ya me habré sacado las cuatro. Listo, chau”, agregó.