Llega a Netflix "Un don excepcional", la película sobre una niña superdotada que te hará emocionar con su desenlace

El catálogo de Netflix no para de agrandarse y sumar estrenos que cautivan más y más espectadores . Desde series largas y cortas , hasta películas de variados géneros como terror, suspenso, drama, románticas, entre otros.

Sinopsis de Un don excepcional, la película que llegó a Netflix y promete emocionar

Frank Adler (Chris Evans) es un hombre soltero que está criando a su sobrina Mary (Mckenna Grace), una niña de siete años con unas extraordinarias habilidades para las matemáticas. Su abuela Evelyn (Lindsay Duncan) lo sabe bien. Mientras Frank intenta que su sobrina lleve una vida normal, como cualquier niño de su edad, y que disfrute de su infancia, Evelyn tiene otros planes para la niña, y pretende potenciar sus capacidades. Como consecuencia, Frank se verá obligado a luchar desesperadamente por su custodia.

Tráiler de Un don excepcional

Reparto de Un don excepcional

Dirigida por Marc Webb (500 días juntos, The Amazing-Spiderman), este drama cuenta en su reparto con los actores Chris Evans (Capitán América: Civil War), Octavia Spencer (Figuras ocultas), Lindsay Duncan (The Leftovers), Jenny Slate (Parks and Recreation), Glenn Plummer (Hijos de la Anarquía), John Finn (Navy: Investigación criminal) y la niña Mckenna Grace.