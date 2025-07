Lisandro Skar, el creador del hit viral que resucitó al rock nacional

El rock no murió. Con 28 años, oriundo de Santa Fe, Lisandro Oscar Barufatto, conocido como Lisandro Skar , demostró que el género que catapultó a músicos argentinos en todo el mundo siempre está en ebullición. Su canción Alguien que yo no es se convirtió en el hit viral de las vacaciones de invierno, con el que miles de usuarios crearon contenido en redes sociales.

"Se siente muy bien y estamos muy contentos. La canción rompió barreras de edades, clases y hasta país. Me están escribiendo desde Perú, Chile y Bolivia, de todos lados diciendo que les encantó. Estoy flasheado , es mucha información. Esto te impulsa a seguir haciendo música. Cuando compuse el tema me acuerdo que con mi equipo dijimos 'Esta canción tiene algo', no sé si era la letra o qué. La verdad, no pensé que se iba a ir tanto, pero ahí estamos, siguiéndola", confesó Lisandro en diálogo con C5N .

Con una letra hardcore que habla de un joven sumido en los excesos y sin capacidad de salvarse, el compositor explica que detrás de la lírica sí hubo una experiencia personal que la inspiró. "Sí soy ese fisura (risas). Va, en realidad lo era en ese momento en el que la escribí, actualmente me rescaté y estoy con otras ideas. Cuando la escribí yo estaba con el corazón roto y me sentía mal por las cosas que le pasan a la gente. Tenía esos pensamientos y los reflejé en la canción. En el fondo siento que fue un poco mi venganza a la ruptura, quería decir: 'Qué paja que soy así'. Lo tiré en este tema y logré reflejar esa carga de bronca por no poder ser mejor".

Se lo compara con Pity Álvarez, con Pappo, con Dillom. ¿Qué piensa? "Me gustan las comparaciones, pero no les presto mucha atención. Sí, me parece un elogio muy grande que me comparen con el Pity Álvarez, no me siento ni en pedo 'el nuevo Pity', como dicen en redes, él es una leyenda, es histórico, es lo más de lo más. Me gusta que por lo menos me digan que mi música les hace acordar a ellos. Para mí es un honor gigante. Que la gente compare, está todo bien. Yo soy yo Lisandro Skar".

Alguien que yo no es tiene elementos del rock y del blues y parece que una de las grandes cualidades es que le recuerda a la audiencia a los himnos del rock nacional de años atrás. "Lamento romperles el corazón pero los chicos en el videoclip estaban haciendo playback, no estaban tocando de verdad (risas). Obviamente, lo vamos a tocar en vivo. Con estas canciones que estoy haciendo últimamente, estoy buscando un poco volver a esa tracción a sangre que tenían las cosas antes: al instrumento tocado, a la guitarra tocada y a la voz sin tanto proceso. Estoy yendo para ese lado, no necesitar un montón de pistas para sonar, que la canción sea más cruda, como se hacía antes".

De sus inicios, recuerda que "mi primera actividad artística fue la fotografía. Empecé sacando fotos, que me enseñó mi viejo, y la música siempre estuvo muy allegada a mí, tuve una conexión muy grande. De casualidad, en un momento de mi vida, me convertí en fotógrafo de Khea, un trapero muy conocido, donde pude experimentar y ver muy de cerca el mundo de la música, los escenarios, la gente, todo. Mis sueño de un principio que incluía hacer música reafloró y vi que es un mundo posible. Khea me hizo dar cuenta que bueno, podía intentar. No puedo decir que fue mi mentor, porque me crucé con mucha gente, pero sí fue un gran amigo y me enseñó".

En el mediano plazo, varios planes lo tienen bien ocupado, "Estoy haciendo un disco y vamos a seguir con el rock. Dice la leyenda que en noviembre va a haber un gran show de Lisandro Skar, el más grande que se hizo hasta ahora. Si llega a surgir algo antes se van a enterar. Así te doy la primicia: en noviembre es el show grande".