Lisandro López anunció su separación de Mica Tinelli: "La distancia nos mató" El futbolista de Belgrano anticipó que no hay posibilidad de una reconciliación y confirmó el fin de su romance de 6 años.







Lisandro López confirmó su separación definitiva de Mica Tinelli. Redes sociales

El futbolista Lisandro López se encargó de confirmar su separación definitiva de Mica Tinelli y buscó llevar tranquilidad para los seguidores de cada uno, ya que agregó que todavía mantienen un vínculo de afecto por todo lo que vivieron en estos 6 años de relación amorosa.

En diálogo con Mitre Live, el futbolista de Belgrano comenzó por expresar: "La verdad es que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años, pero ahora estoy mejor. Quedó todo súper bien con ella". Con estas palabras, comenzó por evidenciar que no hubo terceros en discordia, sino que fue una separación natural.

Por otro lado, agregó: "Nos amamos y respetamos un montón. La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo". Vale recordar que él, luego de irse de Boca Juniors en enero de 2022, pasó por México, Arabia Saudita, España, Paraguay y recién en julio de este 2025 regresó al país para jugar en Córdoba.

Embed - Licha López rompió el silencio sobre su separación de Mica Tinelli: “Tenemos proyectos diferentes” Vale recordar que Lisandro López apareció en el reality show Los Tinelli, por lo que al momento de la grabación todavía compartían sus vacaciones juntos. Luego de estos 3 años y medio de vivir en el extranjero, el futbolista podría haber aceptado volver a Argentina para reconciliarse con Mica Tinelli, pero lo cierto es que parece evidente que no fue suficiente.

