Lisandro de Gran Hermano ya eligió a su finalista: "Está acarreando el programa desde el día uno"

El juego cambió en las últimas horas cuando el Chino atendió el teléfono rojo y Big Brother le informó que debe subir a tres jugadores a placa. En ese caso, Martín eligió a Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Emmanuel Vich. De esta manera, ellos se suman a la placa junto a Virginia Demo, Lisandro y Joel.

En ese análisis, Navarro reconoció ante el azafato que Ku intentó explicarle la jugada que hizo al enviar a placa a sus amigos, pero él le aseguró que esa decisión no iba a afectar su relación dentro del programa.

“Cuando él (El Chino) hace la alianza estratégica con Furia, viene y me plantea que queríamos que seamos cuatro para jugar”, reconoció sin embargo, dejó en claro que el acercamiento a Furia no iba a ser parte de la estrategia para asegurarse más días dentro del reality.

En ese punto aseguró: “Yo no quiero que se entienda que mi acercamiento hacia Furia fue por un tema estratégico, sino que yo me acerqué a Furia para tratar de no enroscarme con la bronca que tenía antes. Pero yo no me olvido de todo lo que dijo de Isabel y jamás podría jugar con ella”.

El guiño de Lisandro Navarro a Furia para llegar a la final Gran Hermano

Si bien Lisandro Navarro se distanció de Juliana “Furia” reconoció el juego de Scaglione desde el día uno de su estadía en esta nueva edición de Gran Hermano. “No podría jugar con ella pero sí voy a intentar llevarme bien y ver que no es un monstruo como yo pensaba y estaba ensañada para que se vaya de la casa”, se sinceró.

En ese sentido, haciendo un análisis más sincero sobre el futuro del reality y quiénes podría llegar a la final, Lisandro la eligió como una de las posibles finalistas.

“Entendí que es una mina que está acarreando el programa desde el día uno y quizás se merece llegar a la final. Estratégicamente de juego puede ser, pero no de jugar juntos”.