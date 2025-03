Lionsgate canceló el estrenó de Saw XI pero no la película: "El juego nunca termina..."

Saw XI no será estrenada en este 2025 y rompió los corazones de los fans.

El estudio cinematográfico Lionsgate Films canceló el estreno de la película Saw XI (El juego del miedo 11) y rompió los corazones de los fanáticos , pero desde el icónico títere Billy llegó un inesperado mensaje que ilusionó a todos.

Según informó el portal The Hollywood Reporter: "Saw XI ha sido oficialmente eliminado del calendario de lanzamientos de Lionsgate, pero eso no significa que la franquicia esté muerta todavía". Junto con esto, agregaron que esto sucedió luego de que surgieran "disputas internas entre los productores y el estudio".