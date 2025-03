El regreso más esperado de Marvel que cambió el futuro de las películas: "Su nombre..."

La productora Marvel Studios trajo un histórico personaje de regreso en la serie Daredevil: Born Again y modificó el futuro de las películas para siempre , ya que una de las escenas terminó por cambiar a Matt Murdock de forma contundente.

ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS DE DAREDEVIL: BORN AGAIN

Durante el cuarto capítulo de Daredevil: Born Again, el protagonista Matt Murdock necesita resolver un acertijo vinculado a una inesperada muerte y decide acudir a la guarida de Frank Castle, conocido popularmente como Punisher. Esto significó el debut oficial de este personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel y llenó de emoción a un sinfín de fanáticos de las producciones de Netflix.

Durante una escena digna de ser premiada por la gran actuación de ambos actores, una fuerte discusión entre los dos terminó por romper al protagonista de la serie y este confirmó que la muerte de Foggy Nelson lo cambió para siempre. Por eso, al despedirse de Castle, dejó a las claras que podría ir en búsqueda de asesinar a los responsables de su asesinato, un camino que seguramente lo lleve hasta Wilson Fisk.

Punisher Daredevil Born Again El regreso del Punisher de Jon Bernthal llenó de expectativa a los fans. Marvel Studios

Por otro lado, esto no fue un debut y despedida para Punisher en Daredevil: Born Again, sino que ya está confirmado que regresará en al menos un capítulo más, donde se lo podrá ver con su traje y apoyando a Daredevil en una pelea. De esta manera, la conversación parece haber mejorado a ambos personajes y esto será clave para el futuro de las películas, con Avengers a la cabeza.

Las ganas que tenía de ver a estos dos interactuando después de todo este tiempo y a Matt le hacía falta descargarse un poco después de lo que pasó con Foggy, el Punisher está de regreso pic.twitter.com/NyvEqVKpNC — Joel (@gjoeldiaz) March 19, 2025

