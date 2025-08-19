La impresionante transformación física de Felipe Fort: lo compararon con Justin Bieber

En los últimos meses, Felipe Fort se convirtió en tema de conversación por su notable evolución estética. El joven, de apenas 21 años, reforzó su compromiso con una rutina de entrenamiento constante y una alimentación cuidada, lo que derivó en un cambio físico que no pasó inadvertido.
La sorpresa se multiplicó cuando decidió compartir un breve video en TikTok, donde apareció sin remera mostrando su torso marcado. El material alcanzó una fuerte repercusión en poco tiempo y se llenó de mensajes que destacaron su disciplina y la diferencia con su imagen de años anteriores.
Entre los comentarios más repetidos, muchos remarcaron que el estilo actual del heredero guarda similitudes con el de Justin Bieber, una comparación que se instaló de inmediato en el debate de sus seguidores. También hubo quienes resaltaron la transformación con frases como “Lo grande que está” o referencias a la transición de su apariencia juvenil a una versión más madura. Desde hace tiempo, Felipe viene exhibiendo en redes sociales su constancia en el gimnasio, lo que confirma un proceso planificado y sostenido.
Actualmente, la cuenta de Instagram de Felipe Fort reúne más de 730 mil seguidores.
El relato paranormal del hijo de Ricardo Fort
Más allá de su exposición en plataformas digitales, Felipe Fort sorprendió al contar una experiencia personal vinculada a su padre. Durante una entrevista en el programa Rumis, relató que la misma noche en la que Ricardo Fort falleció, en noviembre de 2013, vivió un hecho que definió como paranormal.
El joven explicó que tanto él como su hermana Marta sintieron la presencia de Ricky en el cuarto donde dormían. Según detalló, esa noche ambos tuvieron el mismo sueño en el que su padre se acercaba y les hablaba. Al despertar, confirmaron la coincidencia y lo interpretaron como una señal de despedida. “Son causalidades, no casualidades”, expresó, dejando en claro que todavía percibe a su padre cerca en diferentes momentos.
Con más de 730 mil seguidores en Instagram, Felipe mantiene activa su vida pública mostrando sus rutinas de entrenamiento y distintos aspectos de su día a día. Aunque todavía se ubica por detrás de la cuenta de su hermana Marta, que supera los 890 mil seguidores, su nombre continúa creciendo como figura mediática, combinando la herencia de su familia con una identidad propia que sigue construyendo.