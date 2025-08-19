IR A
IR A

La impresionante transformación física de Felipe Fort: lo compararon con Justin Bieber

El heredero de Ricardo Fort impactó con su nueva imagen en redes sociales y sumó miles de comentarios que lo asociaron con un ícono del pop internacional.

El cambio físico de Felipe Fort fue el resultado de una rutina de entrenamiento intenso y una dieta saludable.

El cambio físico de Felipe Fort fue el resultado de una rutina de entrenamiento intenso y una dieta saludable.

En los últimos meses, Felipe Fort se convirtió en tema de conversación por su notable evolución estética. El joven, de apenas 21 años, reforzó su compromiso con una rutina de entrenamiento constante y una alimentación cuidada, lo que derivó en un cambio físico que no pasó inadvertido.

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero
Te puede interesar:

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

La sorpresa se multiplicó cuando decidió compartir un breve video en TikTok, donde apareció sin remera mostrando su torso marcado. El material alcanzó una fuerte repercusión en poco tiempo y se llenó de mensajes que destacaron su disciplina y la diferencia con su imagen de años anteriores.

Entre los comentarios más repetidos, muchos remarcaron que el estilo actual del heredero guarda similitudes con el de Justin Bieber, una comparación que se instaló de inmediato en el debate de sus seguidores. También hubo quienes resaltaron la transformación con frases como “Lo grande que está” o referencias a la transición de su apariencia juvenil a una versión más madura. Desde hace tiempo, Felipe viene exhibiendo en redes sociales su constancia en el gimnasio, lo que confirma un proceso planificado y sostenido.

Felipe Fort look
Actualmente, la cuenta de Instagram de Felipe Fort reúne más de 730 mil seguidores.

Actualmente, la cuenta de Instagram de Felipe Fort reúne más de 730 mil seguidores.

El relato paranormal del hijo de Ricardo Fort

Más allá de su exposición en plataformas digitales, Felipe Fort sorprendió al contar una experiencia personal vinculada a su padre. Durante una entrevista en el programa Rumis, relató que la misma noche en la que Ricardo Fort falleció, en noviembre de 2013, vivió un hecho que definió como paranormal.

El joven explicó que tanto él como su hermana Marta sintieron la presencia de Ricky en el cuarto donde dormían. Según detalló, esa noche ambos tuvieron el mismo sueño en el que su padre se acercaba y les hablaba. Al despertar, confirmaron la coincidencia y lo interpretaron como una señal de despedida. “Son causalidades, no casualidades”, expresó, dejando en claro que todavía percibe a su padre cerca en diferentes momentos.

Felipe Fort relató una conversación con su papá
El joven heredero relató una experiencia paranormal vivida la noche en que murió su padre.

El joven heredero relató una experiencia paranormal vivida la noche en que murió su padre.

Con más de 730 mil seguidores en Instagram, Felipe mantiene activa su vida pública mostrando sus rutinas de entrenamiento y distintos aspectos de su día a día. Aunque todavía se ubica por detrás de la cuenta de su hermana Marta, que supera los 890 mil seguidores, su nombre continúa creciendo como figura mediática, combinando la herencia de su familia con una identidad propia que sigue construyendo.

Noticias relacionadas

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 32 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 37 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 46 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 52 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 1 hora