La impresionante transformación física de Felipe Fort: lo compararon con Justin Bieber El heredero de Ricardo Fort impactó con su nueva imagen en redes sociales y sumó miles de comentarios que lo asociaron con un ícono del pop internacional.







El cambio físico de Felipe Fort fue el resultado de una rutina de entrenamiento intenso y una dieta saludable.

En los últimos meses, Felipe Fort se convirtió en tema de conversación por su notable evolución estética. El joven, de apenas 21 años, reforzó su compromiso con una rutina de entrenamiento constante y una alimentación cuidada, lo que derivó en un cambio físico que no pasó inadvertido.

La sorpresa se multiplicó cuando decidió compartir un breve video en TikTok, donde apareció sin remera mostrando su torso marcado. El material alcanzó una fuerte repercusión en poco tiempo y se llenó de mensajes que destacaron su disciplina y la diferencia con su imagen de años anteriores.

Entre los comentarios más repetidos, muchos remarcaron que el estilo actual del heredero guarda similitudes con el de Justin Bieber, una comparación que se instaló de inmediato en el debate de sus seguidores. También hubo quienes resaltaron la transformación con frases como “Lo grande que está” o referencias a la transición de su apariencia juvenil a una versión más madura. Desde hace tiempo, Felipe viene exhibiendo en redes sociales su constancia en el gimnasio, lo que confirma un proceso planificado y sostenido.

Felipe Fort look Actualmente, la cuenta de Instagram de Felipe Fort reúne más de 730 mil seguidores. @fortfelipe El relato paranormal del hijo de Ricardo Fort Más allá de su exposición en plataformas digitales, Felipe Fort sorprendió al contar una experiencia personal vinculada a su padre. Durante una entrevista en el programa Rumis, relató que la misma noche en la que Ricardo Fort falleció, en noviembre de 2013, vivió un hecho que definió como paranormal.

El joven explicó que tanto él como su hermana Marta sintieron la presencia de Ricky en el cuarto donde dormían. Según detalló, esa noche ambos tuvieron el mismo sueño en el que su padre se acercaba y les hablaba. Al despertar, confirmaron la coincidencia y lo interpretaron como una señal de despedida. “Son causalidades, no casualidades”, expresó, dejando en claro que todavía percibe a su padre cerca en diferentes momentos.