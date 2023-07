Lionel Messi agranda su vitrina con un premio que nunca hubiera esperado

Lionel Messi, que está a punto de continuar su carrera en Inter Miami , no para de ganar: después de haberse quedado con una infinidad de galardones gracias a su eximia habilidad futbolística, esta vez fue elegido como uno de los más lindos del mundo.

Entre ellos, se encuentra Lionel Messi. Pero, a diferencia de los demás galardonados, él no está solo, sino que comparte el reconocimiento con su esposa Antonela Roccuzzo. Si bien ya gozaban de muchísima fama por sus proyectos personales, ambos fueron el foco de atención durante el Mundial de Qatar. Messi por haber sido campeón y Antonela por haber impuesto tendencia con sus looks en todos los partidos, además de haber sido un soporte fundamental para el capitán junto con Ciro, Thiago y Mateo durante el torneo.

La nómina final fue presentada mediante un video publicado en YouTube, que generó una enorme cantidad de repercusiones. Messi y Antonela ocuparon el décimo lugar.

Los 10 más lindos del mundo, según revista People en español

Shakira

La colombiana mostró una enorme señal de resiliencia tras su separación de Gerard Piqué por la infidelidad con Chiara Chía Marti. Tras volcar su dolor en las canciones que realizó con Bizarrap y Karol G coronó un 2023 fantástico, demostrando que sigue vigente y convirtiéndose también en una especie de inspiración para otras mujeres.

Becky G

La estadounidense de 26 años ocupa el segundo puesto y desde hace varios años se consolida en la escena como una de las mujeres más exitosas del género.

Manuel Turizo

El tercer lugar del podio lo ocupa el primer hombre. Con una gran cantidad de éxitos y millones de reproducciones acumuladas en las distintas plataformas, el artista conquistó el mundo con su talento y su carisma.

Bad Bunny

El puertorriqueño se encuentra atravesando un gran momento gracias a que su apuesta por la nueva música ha tenido un impacto impresionante en el público. Por tercer año consecutivo se consolidó como el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial, sentenciando un éxito rotundo.

Diego Tinocco

El joven de 25 años es la primera celebridad en figurar en este aclamado listado sin estar vinculado con la música. El estadounidense saltó a la fama por sus papeles en “Nero the Phoenix Knight”, en el nuevo lanzamiento de “Knights of the Zodiac”.

Karol G

Su reciente colaboración con Shakira, sumado a haber dejado atrás su romance con Anuel AA para apostar al amor con su relación con Feid, hicieron que el 2023 de la colombiana sea fenomenal. Tras ser tendencia mundial con "TQG", muchos de sus hits están ubicados en los primeros puestos de las playlists más escuchadas en el mundo.

Ana de Armas

La cubana atraviesa un año sin precedentes: a principio de año recibió una nominación a los Premios Óscar como mejor actriz gracias a su destacada interpretación de Marilyn Monroe en la polémica Blonde.

Además, su creciente éxito la llevó a ser la copresentadora en el programa “Saturday Night Live”, donde compartió escenario con Karol G.

Jennifer López

Con un prolongado éxito y una prominente carrera dentro del mundo del espectáculo, Jennifer López volvió a la escena siendo protagonista de la película de Netflix "The Mother", la cual alcanzó el #1 de la plataforma apenas unas horas después de su lanzamiento.

Thalía

Vigente a sus 51 años, no pierde su brillo. Sus éxitos la posicionan a nivel mundial: el álbum “Thalia’s Mixtape” y la docuserie “Thalia’s Mixtape: El soundtrack de mi vida”, disponible en Paramount+.

Lionel Messi y Marcos Ginocchio fueron nominados a los Premios MTV: cómo votarlos

El lunes 3 de julio se abrió la votación para las 28 categorías de los premios MTV MIAW 2023 y, entre otros artistas argentinos, fueron nominados Tini Stoessel, La Joaqui, Bizarrap, Duki y Tiago PZK. Sin embargo, también se pueden encontrar a Marcos Ginocchio y Lionel Messi por increíbles razones.

Comenzando por el futbolista Lionel Messi, fue nominado para la categoría "Mejor momento viral del año". La frase "¿Qué mirá? Bobo. Andá pallá bobo", tras la victoria frente a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, lo hizo merecedor de esta nominación.

Por otro lado, Marcos Ginocchio buscará llevarse el título de "Mejor celebridad de Reality del año". Su autenticidad lo ha convertido en un favorito del público, coronándose campeón de Gran Hermano 2022 y ganándose un lugar entre las figuras destacadas de distintas partes de Latinoamérica.

Entre los artistas musicales nominados se encuentran las siguientes figuras:

Tini Stoessel Junto a La Joaqui por el tema Muñecas en la categoría " Video del año ".

Junto a por el tema Muñecas en la categoría " ". También aparece en la terna " Coreo crack ".

". Emilia Mernes está ternada para " Celebrity crush ".

". Bizarrap por su Music Session #53 con Shakira en " Himno viral ".

por su Music Session #53 con Shakira en " ". Nicki Nicole , Duki y Tiago PZK en " Artista + flow ".

, y en " ". La canción Los del espacio por " Junte del año ".

". María Becerra está en la categoría "La loba del año".

Para votar, se debe ingresar al sitio web de MTV (https://miaw.mtvla.com/vota/), donde se puede seleccionar específicamente la categoría en la que se desee participar. Además, no hace falta registrarse y se puede dar más de uno a cada ternado.