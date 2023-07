Inter Miami confirmó qué jugadores buscarán para reforzar el equipo y acompañar a Messi

Jorge Mas, uno de los propietarios de la franquicia de la MLS, afirmó que llegarán “dos o tres” refuerzos. “Para nosotros es esencial rodear a Messi. En el vestuario va a ser muy importante Busquets. Más aún para los muchachos de la academia”, indicó Mas.

Inter de Miami confirmó qué jugadores buscarán para reforzar el equipo y acompañar a Messi

Jorge Mas aseguró que con uno de los futbolistas que hablaron es el exBarcelona, Jordi Alba. “Todos los anuncios se harán l 15 de julio”, aseguró.

Lionel Messi Jordi Alba

Otros de los nombres que surgió en las últimas horas es Sergio Ramos, excompañero de Messi en PSG. El español campeón mundial en 2010, uno de los mejores del mundo, está evaluando su próximo destino después de terminar su contrato en París. Tiene una oferta de Sevilla, club que lo vio nacer, y que sería un cierre perfecto para su carrera.

Además, Mas confirmó que un viejo conocido de La Pulga con el que se entabló conversaciones es con Ángel Di María, sin embargo, lo dio por descartado ya que “parece que está a punto de firmar con otro equipo”, señaló en diálogo con el diario El País de España.

Jorge Mas contó cómo fue la contratación de Lionel Messi al Inter de Miami

Durante la misma entrevista al medio español, Más contó los detalles de las negociaciones con Lionel Messi y su padre y representante, Jorge, y afirmó que la cuestión económica fue clave para seducir al futbolista argentino.

“Me imagino una vida después del fútbol para Messi muy similar a la de David o la de Michael Jordan. Podrá continuar su trabajo en un mercado que no parará de crecer. Tendrá oportunidades que no hay en otros sitios”, indicó el presidente y aseguró que cuando el rosarino se retire “tendrá una participación accionaria en el club”.

Por otra parte, Mas aseguró que las charlas para que finalmente se concrete el fichaje fueron muchas reuniones con Jorge Messi.

“Estuve tres años. Un año y medio, muy intensamente. Muchas conversaciones con Jorge. Lo vi hecho a finales de mayo. David (Beckham) conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando [en el Paris Saint Germain]. No quería que se sintiera presionado. Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha… Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple”, indicó el dirigente.

Jorge Mas David Beckham

Al mismo tiempo, reveló: “De nuestra parte va el paquete salarial y la participación cuando se retire. Lo que sí sé es que las conversaciones con Apple van muy bien y que se están alineando los intereses. Si crece el fútbol en Estados Unidos, él se beneficiará. Es justo”, detalló.