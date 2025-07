Leonardo Sbaraglia, sobre la serie de la vida de Carlos Menem: "Fue un viaje lleno de misticismo"

En diálogo con el periodista Lautaro Maislin en Fuera de Agenda , por C5N , Sbaraglia analizó su rol en la serie de Menem, que se estrenará el miércoles en la plataforma Prime Video: "Para mí, fue una experiencia. Me encontré con los autores, con los cuales nunca había hablado, y estaban muy contentos con el resultado de la serie. Me dijeron 'te vimos como en una experiencia chamánica'".

"No lo quiero decir mucho porque la gente va a decir que estoy loco, pero lo tomé como una experiencia mística. Fue un viaje lleno de misticismo. Con respecto al tema ficcionario, creo que de alguna manera, estuvo el mismo Carlos, desde algún lugar, tejiendo pero no para decir 'miren lo bien que hice las cosas', sino para decir 'miren lo mal que hice las cosas y lo bien que hice esto y lo mal que hice lo otro'". Es una serie bastante justa", agregó acerca del exmandatario.

Leonardo Sbaraglia Menem Leonardo Sbaraglia interpretó a Carlos Menem en una serie.

En tal sentido, expuso la manera en la que interpretó a Menem luego de haber criticado la gestión del exmandatario: "Uno como actor, muchas veces y con cualquier identidad, puede hacer un personaje que a uno no le cae bien y trata de meterse en la piel de ese personaje sin juzgarlo. No solamente con Menem, sino con todos los personajes que hice, intenté no prejuzgarlos".

En tanto, destacó el trabajo de los actores para construir personajes: "Se trata de salir del propio molde porque si te quedás ahí, no hacés ningún personaje y siempre vas a estar desde tu lugar, tu subjetividad y tu pedazo de la torta. Uno como actor, tiene que tratar de expandirse y habitar esa oscuridad, con todo lo que eso implica. Me parece que Menem vino a iluminar mucha de esa oscuridad. El trabajo está puesto sobre la mesa y lo hemos dado todo".

"Son momentos donde odiar es como si fuera una herramienta política"

Ante la pregunta sobre si observa similitudes con respecto a las gestiones presidenciales de Menem y Javier Milei, dijo: "Es interesante que el Presidente, como tiene tanta admiración, aprenda del animal político que era Menem y la capacidad de conciliar. Por ejemplo, Piazzolla era un gran opositor y apenas asumió Menem, dijo que se iba a ir del país. Menem lo mandó a buscar y terminaron siendo muy amigos".

"No quiero decir que Milei haga eso porque son momentos donde odiar es como si fuera una herramienta política que funciona. Yo estoy seguro de que eso no va para ningún lado, sino que solamente destruye. Es inevitable poner en relieve algunas similitudes, sobre todo cuando se está volviendo a hablar de las privatizaciones", agregó.

Por último, subrayó el lugar que ocupa la serie que protagoniza: "Se hace cargo de las heridas de la Argentina, de las del pasado, y espero que las heridas actuales se reflejen en esas heridas del pasado y podamos seguir aprendiendo y sanando este país maravilloso que tenemos".